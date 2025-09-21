Menü Kapat
SON DAKİKA!
Arananlar listesindeki üst düzey DEAŞ'lı terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek ve malzeme temin eden üst düzey isim, Irak'ın Kerkük ilinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Arananlar listesindeki üst düzey DEAŞ'lı terörist yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 02:12

örgütü 'a yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Suriye'den sonra Irak'ta da üst düzey bir DEAŞ'lı terörist yakalandı.

KOALİSYON GÜÇLERİYLE ORTAK OPERASYON

Irak basınının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Birimi’nin uluslararası güçleriyle koordineli olarak Kerkük ilinin güneyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yetkilisi yakalandı.

Arananlar listesindeki üst düzey DEAŞ'lı terörist yakalandı

ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Yakalanan DEAŞ'lının daha önce el-Kaide ve DEAŞ'a katılmış, teröristlere lojistik destek ve malzeme temini görevini üstlenmiş teröristin arananlar listesinde olduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan kişiye yönelik operasyonun dikkatli bir istihbarat takibinden sonra gerçekleştirildiğini kaydeden kaynak, operasyonunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

ÜST DÜZEY DARBE!

DEAŞ'ın üst düzey yetkilisinin yakalanması bölgede DEAŞ kalıntılarının dayandığı ikmal hatlarına önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

SURİYE'DE DE ÜST DÜZEY DAEŞ'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak Terörle Mücadele Birimi, önceki terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Abdülrahman el-Halebi’nin Suriye’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.

ETİKETLER
#deaş
#terörle mücadele
#terör
#koalisyon
#Irak Konsolosluğu
#Dünya
