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 | Berrak Arican

Arap Birliği Zirvesi'nden çıkan Gazze kararı hem İsrail'i hem ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı!

Arap Zirvesi'nde verilen karar İsrail'in ve ABD'nin hayallerini yıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar edilmesine ilişkin plana karşı olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'dan ise tepki gecikmedi.

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Arap Birliği Zirvesi'nden çıkan Gazze kararı hem İsrail'i hem ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 08:59

Gazze’de 200 bin yeni konut inşasını öngören planın taslağının Arap Birliği Zirvesi’nde liderler tarafından kabul edilmesine hem İsrail'den hem ABD'den tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisine ilişkin açıklama paylaştı.

İSRAİL'DEN ARAP DEVLETLERİNE SUÇLAMA

Açıklamada, Gazze’nin yeniden imar planına karşı çıkılarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme planının teşvik edilmesi gerektiği savunuldu. Arap Birliği'nin Gazze planında işaret ettiği UNRWA ve Filistin yönetiminin "yolsuzluğa bulaştığı ve başarısız olduğu" ileri sürülen açıklamada Bakanlık, Arap devletlerinin "77 yıldır Filistinlileri İsrail'e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedi mülteci statüsüne mahkum ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla göç planının "teşvik edilmesi gerektiğini” savunulan açıklamada, Arap devletlerinin bunu yapmayı reddettiği ve İsrail’e temelsiz suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

BEYAZ SARAY DA TEPKİLİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, İsrail basınına yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu planın "Gazze'nin şu anda yaşanmaz durumda olduğu ve sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatlarla dolu bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini ele almadığını" savundu. "Başkan Trump, Gazze'yi Hamas'tan arındırılmış bir şekilde yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyor" diyen Hughes, Arap ülkeleri ile müzakereye açık olduklarını belirterek, "Bölgeye barış ve refah getirmek için temasları sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ'NDE KABUL EDİLDİ

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’ne katılan liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Gazze planına alternatif bir teklif üzerinde anlaşmıştı. "Mısır planı" olarak adlandırılan ve Gazze Şeridi'nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasını öngören planın ilk aşamasında, Gazze'de önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Daha önce Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını ve Gazze'nin yapılacak gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesini öneren Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin alternatif Gazze planı hakkındaki yorumu merak konusu olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail'in katliam saldırılarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405’e yükseldiği kaydedildiği açıklamada toplam yaralı sayısının ise 111 bin 835’e yükseldiği belirtildi.
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