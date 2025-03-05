Suriye lideri Ahmed Şara'dan Arap dünyasına uyarı: İsrail tüm bölgeyi tehdit ediyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap ülkelerine İsrail konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri ile Filistin halkının yerinden edilmesinin tüm bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Şara, "İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Suriye'deki işgali derinleştirmesi ve Filistinlileri topraklarından etmeye yönelik saldırılarına tepki gösteren Şara, Arap dünyasına uyarıda bulunup birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyleyen Şara, "Bugün Filistin halkının kanının dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dayatmaya yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz." dedi.

Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrıların Arap milletine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Ahmed Şara, Filistinlilerin göçe zorlanma planlarını reddetti. Şara, "Filistinlilerin yerinden edilmesi, Filistin halkını toprağından sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeğini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR HEPİMİZ İÇİN UYARI ALARMI"

Suriye Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'de yaşananlar hepimiz için bir uyarı alarmıdır. Arap ülkeleri tutumlarını birleştirmeli ve Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeli." diye konuştu.

"SURİYE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNİN YANINDA"

Gazze'deki duruma işaret eden Şara, "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi.

ARAP ÜLKELERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"İsrail, 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor."

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'E BASKI YAPMALI"

Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail’in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İSRAİL SURİYE'DEKİ İŞGALİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail ordusu, 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık’ta işgal etmişti. İsrail birlikleri ardından işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail hükümeti ise bir taraftan tampon bölge ve çevresindeki işgalin geçici olduğunu savunurken diğer taraftan Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını istiyor.