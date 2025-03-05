Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Suriye lideri Ahmed Şara'dan Arap dünyasına uyarı: İsrail tüm bölgeyi tehdit ediyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap ülkelerine İsrail konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri ile Filistin halkının yerinden edilmesinin tüm bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Şara, "İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Arap dünyasına uyarı: İsrail tüm bölgeyi tehdit ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 00:51

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Suriye'deki işgali derinleştirmesi ve Filistinlileri topraklarından etmeye yönelik saldırılarına tepki gösteren Şara, Arap dünyasına uyarıda bulunup birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyleyen Şara, "Bugün Filistin halkının kanının dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dayatmaya yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz." dedi.

Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrıların Arap milletine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Ahmed Şara, Filistinlilerin göçe zorlanma planlarını reddetti. Şara, "Filistinlilerin yerinden edilmesi, Filistin halkını toprağından sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeğini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR HEPİMİZ İÇİN UYARI ALARMI"

Suriye Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'de yaşananlar hepimiz için bir uyarı alarmıdır. Arap ülkeleri tutumlarını birleştirmeli ve Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeli." diye konuştu.

"SURİYE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNİN YANINDA"

Gazze'deki duruma işaret eden Şara, "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi.

ARAP ÜLKELERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"İsrail, 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor."

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'E BASKI YAPMALI"

Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail’in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İSRAİL SURİYE'DEKİ İŞGALİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail ordusu, 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık’ta işgal etmişti. İsrail birlikleri ardından işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail hükümeti ise bir taraftan tampon bölge ve çevresindeki işgalin geçici olduğunu savunurken diğer taraftan Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını istiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arap Birliği Zirvesi'nden flaş Gazze kararı: Mısır'ın 112 sayfalık planı onaylandı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.