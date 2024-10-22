Arap Birliği'nden Gazze kararı: Soykırımın durdurulması için acil toplanacak

22 Ekim 2024 05:58 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 06:05

Arap Birliği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını durdurmak amacıyla bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürürken bölgede insani kriz giderek derinleşiyor. Filistin'in yaptığı çağrının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

'TARİHİ SORUMLULUK' VURGUSU

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.