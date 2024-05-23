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Arjantin'in 'Küçük Trump'ı Javier Milei'den ekonomik krizde rock şovu! Sözleri herkesi şaşırttı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
23 May 2024 09:24 - Güncelleme : 23 May 2024 09:42

Arjantin'in 'Küçük Trump' lakaplı lideri Javier Milei, yeni kitabı 'Kapitalizm, Sosyalizm ve Neoklasik Tuzak'' tanıtımı için sahne aldı. Şarkılarla binlerce kişiyi eğlendirdi, sahnedeki sözleriyle dikkat çekti. 

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yeni kitabının tanıtımını büyük bir şovla yaptı. Ülkedeki yüksek enflasyonun önüne geçmek için ekonomistleri şoke eden kararlarla ön plana çıkan Milei, "Kapitalizm, Sosyalizm ve Neoklasik Tuzak" isimli yeni kitabını binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle tanıttı.

Arjantin'in 'Küçük Trump'ı Javier Milei'den ekonomik krizde rock şovu! Sözleri herkesi şaşırttı - 1. Resim

Kitabının tanıtımında adeta bir rock konseri veren Milei, deri ceketiyle sahne aldı, La Renga grubunun Panic Show isimli şarkısını söyleyerek kalabalığı coşturdu.

Arjantin'in 'Küçük Trump'ı Javier Milei'den ekonomik krizde rock şovu! Sözleri herkesi şaşırttı - 2. Resim

Sahnede, "Ben kralım. Ben aslanım", ''Kahvaltıda seçkinleri yiyorum'' sözleriyle dikkat çeken Milei, 8 bin kişilik gruba seslendi. 

MİLEİ'NİN ŞOVU TEPKİ ÇEKTİ

Kendisini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei'nin şovu sert eleştirilere de yol açtı. Birçok muhalif isim ve siyasi yorumcu, ülke derin bir ekonomik kriz içindeyken Arjantin liderinin siyasetten çok şov yaptığını belirtti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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