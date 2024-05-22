Dünyanın en pahalısı: Bir kuş tüyü yaklaşık 1 milyona satıldı!

22 May 2024 14:21 - Güncelleme : 22 May 2024 14:35

Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Huia kuşunun tüyü, Webb's Müzayede Evi'nde dudak uçuklatan fiyata satıldı. Tüyün ilk olarak 3 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Fakat 28 bin dolara yani yaklaşık 1 milyon TL'ye satıldı.

Huia kuşunun tüyü dünyanın en pahalı tüyü olarak kayıtlara geçti. Bu tüyün satışından önce Huia tüyünün yaklaşık 5 bin dolara yani yaklaşık 160 bin TL'ye satıldı.

''TÜYÜN DURUMU ÇOK İYİ''

BBC'nin haberine göre, Webb's Müzayede Evinin Dekoratif Sanatlar Müdürü Leah Morris, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "kutsal" kabul ettiği Huia kuşuna ait tüyün durumunun "çok iyi" olduğunu ve uzun süre korunabileceğini belirtti.

KUŞUN NESLİ KOLEKSİYONCULAR YÜZÜNDEN TÜKENDİ

Yeni Zelanda Müzesine göre, Huia kuşlarına ait tüyler geçmişte Maori halkı için statü sembolüydü ancak bu kuşların, koleksiyoncuların hedefi haline gelmesi neslinin tükenmesine yol açtı.

Huia kuşunun en son 1907'de görüldüğü tahmin ediliyor.