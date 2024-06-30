Arkadaşının teklifi üzerine seçime girdi! Ülke tarihine geçti

30 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:42

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen ara seçimlerde hiç oy alamayan bir aday, ülke tarihine geçti.

Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da gerçekleşen 24 Haziran ara seçimlerine bağımsız aday olarak katılan 45 yaşındaki müzisyen Felix-Antoine Hamel, seçim sonuçları açıklandığında sıfır oy ile dikkat çekti.

Kanada'nın kamu yayıncısı CBC'ye konuşan 45 yaşındaki müzisyen, "Sonucu gördüğümde 'Demek ki gerçekten birliği sağlayan aday benim' dedim. Herkes bana oy vermemekte hemfikir" açıklamasında bulundu.

ARKADAŞININ TEKLİFİ ÜZERİNE ADAY OLDU

45 yaşındaki Montrealli müzisyen, ülkedeki seçim sistemini eleştiren En Uzun Oy Pusulası Komitesi adlı örgütteki bir arkadaşının teklifi üzerine adaylığını koyduğunu söyledi.

Ara seçimlerin düzenlendiği Toronto-St. Paul's bölgesinde bile yaşamadığını belirten Hamel, kampanya için de neredeyse hiç çaba sarf etmediğini anlattı.