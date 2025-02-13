Arkeologlardan tüyler ürperten keşif! Vampire dönüşmesin diye başı kesilmiş

Hırvatistan'da devam eden bir arkeolojik çalışmalar sırasında arkeologlar, Tapınak Şövalyeleri'ne ait olduğunu düşündükleri tarihi kalede, "vampire dönüşmemesi için" başı kesilen bir erkeğin mezarını bulduklarını açıkladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki yer alan Raceša kalesinde yürütülen kazı çalışmalarında, 180'den fazla mezar bulunurken, orta yaşlı bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen bir mezarda yapılan incelemeler, cesedin ölümünden kısa bir süre sonra mezarından çıkarıldığını, başının kesilerek gövdesinin yüzüstü pozisyonda yeniden gömüldüğünü ortaya koydu.

"KESİNLİKLE İNSAN MÜDAHALESİ VAR"

Kazı ekibinde yer alan Arkeolog Dr. Nataša Šarkic yaptığı açıklamada, "Ceset önce Hristiyan geleneklerine uygun şekilde gömülmüş ancak daha sonra birileri taze mezarı açıp, cesedin başını kesmiş ve gövdesini ters çevirmiş. Bu işlemin doğal yollarla olması imkansız. Kesinlikle insan müdahalesi var. 15-16. yüzyıllarda yaşadığını tahmin ettiğimiz adamın iskeletinde çok sayıda şiddet izine de rastladık. Bu kişi hayatı boyunca en az üç büyük çatışmaya katılmış. Yüzünde belirgin yara izleri var. Son kavgasında kaburgaları kırılmış ve iyileşmeden, muhtemelen bir kılıçla yapılan saldırıda hayatını kaybetmiş. Cesedin başının kesilmesinin o dönemdeki vampir inancıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki kazı çalışmaları devam ederken uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, balkan ülkelerinde yaygın olan bu inanç nedeniyle şiddet dolu bir hayat yaşayan kişilerin öldükten sonra vampire dönüşme riskinin daha yüksek olduğu düşünülüyordu. Bunu engellemek için cesedin başını kesmek, kalbine kazık çakmak veya ters gömmek gibi yöntemler uygulanıyordu.