Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
14:29
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
Tarih
14:28
Lego Hogwarts ücretsiz dağıtıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama öfke patlaması yaşadı! Canlı yayında küfür etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, canlı yayındaki bir teknik aksaklığın ardından öfkelenerek küfür etti ve yayını bitirdi. Rama, bu tepkisini tutkulu bir insan olduğu ve adalete, demokrasiye ve Avrupa'ya olan inancının bir yansıması olduğu şeklinde yorumladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 14:30

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında kesinti yaşanınca adeta deliye döndü. Öfkelenen lider masaya vurarak İngilizce küfür etti. Edi Rama, yayına son verdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut liderin bu eylemi, sosyal medyada paylaşılarak farklı tepkilere sebep oldu.

''PATLAMALAR YAŞIYORUM''

Daha sonra paylaştığı başka bir videoda bu tepkisine açıklama getiren Rama, "Ben böyleyim, tutkulu bir insanım. İşler yolunda gitmediğinde ben de patlamalar yaşıyorum" dedi.

''BURADA MESELE TUTKU''

Bu anın kaydedilmiş olmasına sevindiğini de ifade eden Rama, "Çünkü bu an, burada ruhuyla ve kalbiyle olanları takip eden, beyaz çizginin arkasında takımını teşvik eden, takımı için savaşan ve takımı gol atamadığında kendi başını yumruklayan antrenörler gibi olduğum bir andı" dedi. Rama, "Burada mesele, telefona sinirlenmek değil. Mesele Arnavutluk’a, adalete, demokrasiye ve Avrupa’ya duyulan tutkudur" ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rama'dan dünyaya ortak mesaj: İsrail durdurulmalı
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
İconİLİŞKİLİ HABER
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
Lego Hogwarts ücretsiz dağıtıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı
Lego Hogwarts ücretsiz dağıtıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı
Arda Güler'i taklit etmesiyle gündeme gelmişti! Chelsea'ye transfer oldu
Arda Güler'i taklit etmesiyle gündeme gelmişti! Chelsea'ye transfer oldu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi! AKOM ve valilik uyardı: Uçuşlar tek tek iptal edildi
İstanbul'da kar yağışı alarmı verildi! AKOM ve valilik uyardı: Uçuşlar tek tek iptal edildi
2
Son dakika | İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
Son dakika | İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
3
İzmir'de deprem alarmı! Siren sistemi kuruldu, 70 kişilik ekip bölgeye gönderildi
İzmir'de deprem alarmı! Siren sistemi kuruldu, 70 kişilik ekip bölgeye gönderildi
4
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı!
5
Türkiye'nin altında korkutan keşif! Dev yarık gün geçtikçe büyüyor
Türkiye'nin altında korkutan keşif! Dev yarık gün geçtikçe büyüyor
Haber
11 Şubat 2025
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
Haber
11 Şubat 2025
Lego Hogwarts ücretsiz dağıtıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih14:29
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı
Tarih14:28
Lego Hogwarts ücretsiz dağıtıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı
Tarih14:19
Arda Güler'i taklit etmesiyle gündeme gelmişti! Chelsea'ye transfer oldu
Tarih14:18
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama öfke patlaması yaşadı! Canlı yayında küfür etti
Tarih14:16
Narin Güran davasında flaş iddia! Nevzat Bahtiyar para mı verdi? "Çelişkili noktalar görmezden gelindi"
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.