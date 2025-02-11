Arnavutluk Başbakanı Edi Rama öfke patlaması yaşadı! Canlı yayında küfür etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında kesinti yaşanınca adeta deliye döndü. Öfkelenen lider masaya vurarak İngilizce küfür etti. Edi Rama, yayına son verdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut liderin bu eylemi, sosyal medyada paylaşılarak farklı tepkilere sebep oldu.

''PATLAMALAR YAŞIYORUM''

Daha sonra paylaştığı başka bir videoda bu tepkisine açıklama getiren Rama, "Ben böyleyim, tutkulu bir insanım. İşler yolunda gitmediğinde ben de patlamalar yaşıyorum" dedi.

''BURADA MESELE TUTKU''

Bu anın kaydedilmiş olmasına sevindiğini de ifade eden Rama, "Çünkü bu an, burada ruhuyla ve kalbiyle olanları takip eden, beyaz çizginin arkasında takımını teşvik eden, takımı için savaşan ve takımı gol atamadığında kendi başını yumruklayan antrenörler gibi olduğum bir andı" dedi. Rama, "Burada mesele, telefona sinirlenmek değil. Mesele Arnavutluk’a, adalete, demokrasiye ve Avrupa’ya duyulan tutkudur" ifade etti.