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 | Berrak Arıcan

Artık bu 2 ülkenin vatandaşları ABD'ye girmek için dudak uçuklatan teminatı vermek zorunda

ABD'nin yeni vize şartlarındaki 2 ülke belli oldu. Artık Zambiya ve Malavi vatandaşları, ABD'ye girmek için ekstra para ödemek zorunda kalacaklar. Eğer kurallara uyarlarsa dönüşte paraları iade edilecek.

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Artık bu 2 ülkenin vatandaşları ABD'ye girmek için dudak uçuklatan teminatı vermek zorunda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:15

ABD Dışişleri Bakanlığı, değişen vize şartlarında pilot uygulama yapılacak ülkeleri açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, pilot uygulama kapsamında Zambiya ve 'den ABD'ye vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriliyor.

5, 10, 15 BİN DOLAR

Bu kapsamda B1/B2 tipi iş ve turist vizesi için başvuruda bulunan Zambiya ve Malavi vatandaşlarından, 20 Ağustos itibarıyla 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmaları talep edilecek.

Artık bu 2 ülkenin vatandaşları ABD'ye girmek için dudak uçuklatan teminatı vermek zorunda

Zambiya ve Malavi vatandaşlarının yatırdığı teminatlar, ABD seyahatlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde, hesaplarına iade edilecek.

ABD TEMİNATI DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ABD iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar teminat talep edilecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Artık bu 2 ülkenin vatandaşları ABD'ye girmek için dudak uçuklatan teminatı vermek zorunda

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

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ETİKETLER
#Malavi
#Teminat Mektubu
#Abd Vizesi
#Pilot Uygulama
#Zambiya
#Vize Başvuru
#Dünya
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