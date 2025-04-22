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 | Berrak Arican

Asfalta, lastiklerin altına, kaldırımlara çakılmış yüzlerce çivi! Polis harekete geçti

ABD'de bulunan Cape Cod kasabasında birileri asfalta yüzlerce çivi sapladı. Kasıtlı olarak saplandığı tespit edilen çivilerin ardından polis harekete geçti.

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Asfalta, lastiklerin altına, kaldırımlara çakılmış yüzlerce çivi! Polis harekete geçti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:52

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Cape Cod kasabasında gizemli ve tehlikeli bir olay meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde asfalta saplanmış en az 478 çivi bulundu. Yetkililer, çivilerin kasıtlı olarak asfalta yerleştirildiğini, uçları göğe bakacak şekilde, araçların lastiklerine batmaya hazır olduklarını açıkladı.

Asfalta, lastiklerin altına, kaldırımlara çakılmış yüzlerce çivi! Polis harekete geçti

LASTİKLERİN ALTINA BİLE ÇİVİ KONULMUŞ

Çiviler, devriye gezen bir polis memuru tarafından fark edildi. Polis, çivilerin yakınlardaki kaldırımlara ve asfaltlara hatta park halinde bulunan arabaların lastiklerinin altına bile konulduğu söyledi.

Polis, bölge sakinlerinin kapısını çalarak tek tek uyardı. Rick Murphy, polis kapımı çaldığında, "Bana arabamın garaj yolunda, cadde boyunca ve arabamın çevresinde çivi gördüklerini söylediler" dedi.

Polis, çivileri sökmeye başladı, Murphy de yol kenarındaki çimleri mıknatısla taradı ve gözden kaçan çivi var mı diye kontrol etti. Murphy, ''Korkunç bir kazaya neden olabilirdi'' dedi.

Asfalta, lastiklerin altına, kaldırımlara çakılmış yüzlerce çivi! Polis harekete geçti

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

New York Post'un haberine göre polis, neler olduğunu anlamak için halktan yardım istedi. Sosyal medyadan olayı duyuran polis, kendilerini suçluya götürebilecek herhangi bir bilgi ya da güvenlik kamerası görüntüsü istedi.

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