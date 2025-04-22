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 | Berrak Arican

Sahada ortaya çıktı hem korkuttu hem de şaşırttı! Dünyanın en zehirli ikinci yılanı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde golf sahasında ortaya çıkan dünyanın en zehirli ikinci yılanı herkesi hem korkuttu hem de şaşırttı. Genellikle en fazla 2 metreye kadar uzayabilen bu tür yılanların aksine sahada görülen yılan bir hayli uzundu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:45

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir sahil kasabasında golf oynayan sporcular neye uğradıklarını şaşırdı. Oyun sırasında dünyanın en zehirli ikinci yılanı olarak bilinen Doğu Kahverengi yılanı sahaya girdi ve çimlerin üzerinde adeta süzülmeye başladı.

Sahada ortaya çıktı hem korkuttu hem de şaşırttı! Dünyanın en zehirli ikinci yılanı

HEM ZEHRİ HEM UZUNLUĞU KONUŞULDU

Peter Jones, yılanın o anlarını kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. The Mirror'ın haberine göre, sürüngenin yavaşça çimlerin üzerinde dolandığı anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi, yılanın ne kadar zehirli olduğundan bahsederken birçok kişi de uzunluğuna dikkat çekti.

Sahada ortaya çıktı hem korkuttu hem de şaşırttı! Dünyanın en zehirli ikinci yılanı

Sydney Yılan ve Yaban Hayatı'ndan Austin Pols, yılanın 3 metreye kadar uzunluğa sahip olduğunu, daha önce hiç bu kadar büyük bir yılan yakalamadığını söyledi.

NORMALİNDEN ÇOK DAHA UZUN

Pols, ''Neredeyse üç metre gibi görünüyor. Genellikle sadece iki metre uzunluğa kadar büyürler ve genellikle ortalama 1,5 metre olurlar'' dedi ve sahadaki yılan için şunları ekledi:

"Çok iyi beslenmiş gibi görünüyor ve birçok mevsimi atlatmış. Doğu kahverengi yılanları, sadece 30 dakikada öldürebilecek kadar güçlü ısırıklara sahip, oldukça tehlikeli yılanlardır.''

Sahada ortaya çıktı hem korkuttu hem de şaşırttı! Dünyanın en zehirli ikinci yılanı
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ETİKETLER
#yılan
#avustralya
#hayvan
#zehirli yılan
#golf
#Doğu Kahverengi Yılan
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