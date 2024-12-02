Aşiretlerin savaşında etraf kan gölüne döndü! Ölü sayısı 130'a yükseldi

02 Aralık 2024 13:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:20

Pakistan'ın kuzeybatısında aşiretler arasında iki haftadır devam eden çatışmalarda ölü sayısı arttı. Ölü sayısı 130'a yükselirken 186 kişi de yaralandı.

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Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram bölgesinde Şii ile Sünni aşiretler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı yükseliyor. İki haftadır süren aşiretlerin silahlı çatışmalarında ölü sayısı 130'a yükselirken 186 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşandığı belirtilirken yetkililer aşiretlerin ileri gelenleriyle görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Taraflar arasında cesetler ve alıkonulan kişilerin takası konusunda da ciddi görüş farklılıkları olduğu ifade ediliyor.

OKULLAR 2 HAFTADIR KAPALI

Bölgede son 12 gündür telefon ve internet hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanırken eğitim kurumları ve dükkanlar çoğu zaman kapalı kaldı. Aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da sık sık ulaşıma kapatıldı.

FİTİLİ HANGİ OLAY ATEŞLEDİ?

Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 42 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından bölgede Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çatışmalar başlamıştı.