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 | Berkay Alptekin

Aşırı dinci Yahudiler Lübnan'a girdi! İsrail ordusu koruma sağladı

Çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), kabir ziyareti bahanesiyle İsrail ordusu eşliğinde Lübnan sınırına girdi. İsrail basınında çıkan haberlerde, Hasidik Yahudilerin ilk kez orduyla koordineli bir gezi düzenlediği belirtildi.

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Aşırı dinci Yahudiler Lübnan'a girdi! İsrail ordusu koruma sağladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 13:57

Yüzlerce Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), mezar ziyareti gerekçesiyle İsrail ordusunun koruması ve koordinasyonuyla sınırı geçerek Lübnan'a girdi.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Ultra-Ortodoks Hasidik Yahudileri, 4'üncü yüzyılda yaşadığına inanılan Haham Rav Aşhi'nin Lübnan topraklarında bulunan mezarını ziyaret etmek için, İsrail ordusu gözetiminde dün gece Lübnan sınırına geçti.

Hasidiklerin kabir ziyareti ve ayini, İsrail ordusu tarafından koordine edildi ve askerler ziyarete eşlik etti.

Daha önce Ultra-Ortodoks Yahudilerin kaçak yollarla mezar ziyareti için Lübnan tarafına geçtiği hatırlatılan haberde, ilk kez orduyla koordineli bir gezi düzenlendiği kaydedildi.

İki hafta önce İsrail ordusu, yasa dışı şekilde sınırı geçerek Lübnan'a giren 20 İsrailli Hasidik Yahudi'yi yakalayarak ülkeye geri göndermiş, bu kişilerden bazıları ise tutuklanmıştı.

Geçen ay meydana gelen başka bir olayda ise düzinelerce ultra-Ortodoks Yahudi, Lübnan sınırını geçerek mezara ulaşmıştı.

Hasidik Yahudilerin, bu bölgeye düzenli geziler düzenlenmesi için İsrail ordusuyla görüşmeler yaptığı ileri sürülmüş, ancak İsrail ordusu bu iddiaları doğrulamaktan kaçınmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'I İŞGALİ

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

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