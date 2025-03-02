İsrail'den tepki çeken hamle! Gazze'ye insani yardım girişini durdurdu

İsrail, ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması sona erdi. İsrail ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aldığı karar belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İSRAİL TEHDİTTE BULUNDU

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.