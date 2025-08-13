Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Aşırı sıcak ülkeyi felç etti: Kamu kurumları bugün tatil!

Aşırı sıcaklar İran'da hayatı felç etti. Sıcaklığa bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek için tasarruf uygulamasına geçildi. Buna göre ülkedeki 18 eyalette çarşamba günü kamu kurumları tatil edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
02:26
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
02:29

'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle bugün 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Entekhab haber sitesi, 13 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 13 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle:

"Yezd, Güney Horasan, Huzistan, Mazenderan, Simnan, Kum, Kürdistan, Hürmüzgan, Kirmanşah, Elborz, Merkezi, Gülistan, Kazvin, Kirman, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Zencan ve Hemedan."

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte uygulamaları arttı.

Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat uygulanıyor.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

ETİKETLER
#iran
#sıcak hava
#elektrik kesintisi
#enerji tasarrufu
#Kamu Kurumları Tatil
#Dünya
