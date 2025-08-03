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 | Berrak Arıcan

Aşırı sıcaklar öldürmeye devam ediyor! Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Aşırı sıcaklar nedeniyle Portekiz'de son bir haftada 264 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kavurucu sıcaklar nedeniyle alarm durumu verildi.

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Aşırı sıcaklar öldürmeye devam ediyor! Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:08

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS), ülkede son bir haftada aşırı sıcaklardan dolayı açıklamalarda bulundu. Aşırı sıcak havalar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere neden oldu.

Son bir haftada, çoğunluğu ülkenin kuzey bölgelerinde olmak üzere 264 kişi aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

DGS, aşırı sıcakların, normalde bu periyotta tahmin edilen ölüm sayısında yüzde 21,2'lik bir artışa neden olduğu bilgisini verdi.

Aşırı sıcaklar öldürmeye devam ediyor! Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti

ÜLKEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Diğer yandan, Portekiz hükümeti, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski başta olmak üzere "alarm durumu" ilan etti.

İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, düzenlediği basın toplantısında, alarm durumu ilanı için "Devam eden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve ülkenin büyük bölümünde yangın riskine karşı önleyici ve özel tedbirlerin alınması gerekliliğinden bu karar alınmıştır. Gelecek hafta zor olacak." dedi.

Bakan Amaral, ormanlık alanlara girişlerin, buralarda ateş yakılmasının, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılmasının yasaklandığını, havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmeyeceğini belirterek, yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinlerin askıya alındığını ifade etti.

Aşırı sıcaklar öldürmeye devam ediyor! Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, yarından itibaren ülke genelinde birçok yerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olacağını açıkladı.

Portekiz'de son bir haftada ülkenin özellikle orta ve kuzey bölgelerinde 3 noktada büyük yangınlar çıkmış, 1300 itfaiyeci, 13 uçak ve 100 kadar kara aracının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmıştı.

AŞIRI SICAKLAR İSPANYA'DA DA ETKİLİ OLACAK

Aşırı sıcaklar, Portekiz'in İber Yarımadası'ndaki komşusu İspanya'da da etkili olacak. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülkenin 6 bölgesinde (Endülüs, Kastilya ve Leon, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, Madrid) sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Bu bölgelerdeki özerk yönetimler de aşırı sıcaklara karşı alarm seviyelerini yükselttiklerini duyurdu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, İspanya'da 2025 yılında şimdiye kadar toplamda 43 bin hektar alan yandı.

Aşırı sıcaklar öldürmeye devam ediyor! Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2025'te çıkan yangınlarda 26 bin 300 hektardan fazla alan kül olurken, bu ay Mart 2023'ten bu yana en çok yangının görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesindeki Ourense kentine bağlı Vilaverdos ilçesinde 400 hektarlık bir alanda orman yangını devam ediyor. Çevredeki 2 köyde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

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ETİKETLER
#Sağlık Alarmi
#40 Derece
#Aşırı Sıcaklardan Feci Can Kayıpları
#Portekiz Orman Yangınları
#İspanya Sıcak Hava Dalgası
#Yangın Riski
#Avrupa Sıcak Hava Dalgası
#Dünya
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