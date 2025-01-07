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Aşırı soğuk hava ABD'de 9 kişiyi öldürdü! 7 eyalet olağanüstü hal durumunda

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:55

ABD son 10 yılın en ağır kış şartlarını yaşıyor. Ülkenin orta kesimlerinden doğusuna kadar her yer kar fırtınasının etkisi altında kaldı, 9 kişi hayatını kaybetti. 

ABD, aşırı soğuk​ havanın etkisi altında kalakaldı. Yoğun kar yağışı altındaki ülkede don ve buzlanma birçok eyalette hayatı felç etti. Kar​ yağışı nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda, Virginia​'da 3, Missouri'de 2, Kansas'ta 2, Kuzey Carolina'da 1, Batı Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti. 

Aşırı soğuk hava ABD'de 9 kişiyi öldürdü! 7 eyalet olağanüstü hal durumunda - 1. Resim

Kar fırtınası nedeniyle Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Poweroutage.us sitesine göre fırtına​ nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Aşırı soğuk hava ABD'de 9 kişiyi öldürdü! 7 eyalet olağanüstü hal durumunda - 2. Resim

Kentucky'den başkent Washington DC'ye kadar 50 milyondan fazla ABD'linin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi.

Aşırı soğuk hava ABD'de 9 kişiyi öldürdü! 7 eyalet olağanüstü hal durumunda - 3. Resim

EYALETİN EN YÜKSEK ŞELALESİ DONDU

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), New York eyaletindeki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava​ nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi'nin donduğunu bildirmişti.

Son 10 yılın en ağır kış şartları: Eyaletin en yüksek şelalesi dondu! ABD'de aşırı soğuk OHAL getirdi - 1. Resim

Meteorologlar,, bölgede beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son 10 yılın en ağır kış şartları: Eyaletin en yüksek şelalesi dondu! ABD'de aşırı soğuk OHAL getirdi - 3. Resim

BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ YA DA ERTELENDİ

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

Son 10 yılın en ağır kış şartları: Eyaletin en yüksek şelalesi dondu! ABD'de aşırı soğuk OHAL getirdi - 6. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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