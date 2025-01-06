Son 10 yılın en ağır kış şartları: Eyaletin en yüksek şelalesi dondu! ABD'de aşırı soğuk OHAL getirdi

06 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:49

ABD son 10 yılın en ağır kış şartlarını yaşıyor. New York eyaletinde bulunan Kaaterskill Şelalesi dondu. Aşırı soğuk hava nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi, 30 eyalet ise alarm durumunda.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılın en şiddetli kar yağışı bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), New York eyaletindeki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi'nin donduğunu bildirdi.

60 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Meteorologlara göre, bölgede beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.

5 EYALETTE OHAL İLANI

ABD'nin 5 eyaleti, Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'nde olağanüstü hal ilan edildi.

Farklı eyaletlerde de yetkililer hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLDİ YA DA ERTELENDİ

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.