ABD'deki araçlı saldırı olayında yeni detaylar: Saldırı öncesi akıllı gözlükle keşif! Gittiği 2 ülke mercek altında

06 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:07

ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen araçlı saldırı olayına dair yeni detaylar ortaya çıktı. 42 yaşındaki saldırgan Şemseddin Cabbar'ın saldırıdan önce akıllı gözlükle keşif yaptığı, 2024 yılında ise Mısır ve Kanada'ya yolculuk yaptığı öğrenildi.

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

ABD'nin New Orleans​ şehrinde, henüz yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen, 15 kişinin ölümüne neden olan araçlı saldırıya dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 42 yaşındaki saldırgan Şemseddin Cabbar'ın saldırıdan önce ekim ve kasım aylarında New Orleans'a 2 kez geldiği ve akıllı gözlükle keşif yaptığı anlaşıldı.

'META GÖZLÜK' İLE KAYIT ALDI

Saldırgan Cabbar, New Orleans sokaklarında gezerken 'meta gözlük' olarak bilinen ve kayıt alma özelliği bulunan akıllı gözlüğü kullanıyordu. Bu sayede geçtiği her yeri kayıt altına alabiliyordu. Cabbar'ın saldırı sırasında da bu gözlükleri taktığı ancak kayıt almadığı ortaya çıktı.

Cabbar'ın saldırı gününden önce, 31 Aralık'ta da Teksas​'ta olduğunu öğrenildi. Cabbar, ziyaret ettiği çok sayıda silah dükkanından birinde görüldü.

MISIR VE KANADA'YA GİTTİ

FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, saldırganın ayrıca haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin tespit edildiğini, bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını kaydetti.

Myrthil, "Bu ziyaretleri neden gerçekleştirdiğini henüz bilmiyoruz. Ancak saldırıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda araştırmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.Halihazırda tüm delillerin Cabbar'ın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini belirten Myrthil, yine de olası bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

ABD'DE TERÖR SALDIRISI: ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde bir kişi, yeni yıl kutlamaları yapan insanların üzerine aracını sürdü. Ardından araçtan inen saldırgan, çevredekilere rastgele ateş etmeye başladı. Olayda en az 15 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SALDIRGANIN ARACINDAN DEAŞ BAYRAĞI ÇIKTI

ABD polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırganın aracında el yapımı patlayıcılar bulundu. Ayrıca saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar (Shamsud Din Jabbar) olduğu bildirildi. Jabbar'ın ABD ordusunda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olduğu belirtildi. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a saldırı hakkında bilgi verildi. Biden, hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.