Askeri mühimmatlar IKEA deposundan çıktı! Polonya ordusunu sarsan olayda ceza kesildi

21 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:43

Polonya ordusunu sarsan, kayıp anti-tank mayınlarının IKEA deposundan çıkma olayında bir üst düzey generale ceza kesildi. Savunma Bakanı talimat verdi, olayda sorumlu olduğu iddia edilen üst düzey bir general görevden alındı.

Polonya​'da orduya ait anti-tank mayınlarının İsveçli tasarım devi IKEA'nın depolarından çıkması olayında ceza kesildi. Ülkede 3 Temmuz'da ayında yaşanan olayda, Polonya'nın doğu sınırındaki Hajnwka'daki mühimmat deposundan Mosty mühimmat deposuna taşınması gereken mayınların tamamının trenden boşaltılmadığı ve 10 gün boyunca ülke genelinde seyahat ettikten sonra IKEA deposuna boşaltıldığı tespit edildi.

DEPOCU MAYINLARI SORUNCA ORTAYA ÇIKTI

Polonya ordusunu sarsan olay bir IKEA depo temsilcisinin askeri yetkililere mühimmatın ne zaman alınacağını sorması üzerine ortaya çıktı. Kayıp anti-tank mayınları IKEA deposunda tespit edilirken, Destek Müfettişliği Başkanı Tümgeneral Artur Kpczyski'nin bu olayı üstlerinden sakladığı ve ikmal raporlarında yanlış rakamlara yer verdiği bildirildi.

Yapılan araştırmaların ardından kaybolan mayınların, Orli kasabasındaki IKEA deposunda olduğu kaydedildi. Mayınlar IKEA deposundan güvenli bir şekilde Hajnwka'daki depoya gönderildi.

ÜST DÜZEY GENERAL GÖREVDEN ALINDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken Kpczyski, Savunma Bakanının talimatlıyla 9 Ocak'ta görevden alındı. Polonya medyası, Kpczyski'nin Polonya Savunma Bakanlığı tarafından görevden alınmasının yaşanan bu olayla bağlantılı olduğunu yazdı.