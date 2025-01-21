Trump'tan korkutan Gazze açıklaması: Ateşkesin süreceğinden emin değilim

21 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze ateşkesinde ABD'li başkanın büyük bir etkisi olduğunu söylerken Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Henüz yeni başkanlık koltuğuna oturan Trump, ateşkesin devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Washington'daki yemin töreninin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Joe Biden'dan görevi teslim alan Trump, gündeme ilişkin kısa açıklamalarında Gazze ateşkesi hakkında konuştu. Gazze'de ateşkesin sürdürülebileceğinden emin olup olmadığını söyleyen Trump, ''Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı.". Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum.'' cevabını verdi.

''GAZZE'NİN MUHTEŞEM KONUMU VAR''

“Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor.” diyen Trump, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirtti.

Trump, sözlerine, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir.” şeklinde devam etti.

''TRUMP'IN POLİTİKALARI SAYESİNDE...''

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir anlaşmasının Trump'ın küresel sahnedeki gücünü ve ona duyulan saygıyı ortaya koyduğunu söyledi. Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu'da ilerleme ve istikrar için neler yapılabileceğini "tekrar tanımladığını" belirten Witkoff, Trump'ın pragmatik yaklaşımı sayesinde en "kemikleşmiş ihtilafların" bile çözülebileceğini ifade etti.

Witkoff, Trump'ın politikaları sayesinde Gazze'de esirlerin serbest bırakıldığını belirterek "Bu başarı, Başkan Trump'ın küresel sahnede liderliği ve ona duyulan saygıyı ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın sonuç odaklı politikalarının Orta Doğu'da çok iyi bilindiğine işaret ederek "Orta Doğu'daki liderler Trump'ın söylediklerinde kararlı olduğunu biliyor. Bürokratik engelleri ve tıkanıklıkları aşma, somut sonuçlara odaklanma yeteneği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu, bana hassas müzakerelere tam anlamıyla ABD'nin desteğini arkamda hissederek yaklaşma güvenini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

''AÇIK ÇEK DÖNEMİ SONA ERDİ''

Başkan Trump’ın liderliğindeki ortaklıkların adil olması gerektiğini kaydeden Witkoff, "Kendi kalkınmalarını finanse etmeye yanaşmayan ülkelerin mali yükünü taşımayı artık bırakıyoruz. Açık çek dönemi sona erdi." diye konuştu.

Witkoff, istikrarlı ve müreffeh bir Orta Doğu'nun ulaşılamaz bir hayal olmadığını belirterek bunun, güçlü liderlik ve sarsılmaz bir bağlılıkla sağlanabileceğini söyledi.