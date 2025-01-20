Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:26

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazzeliler bombardımansız bir gece geçirdiler ve saldırıların son bulduğu bir güne uyandılar. Gazze'de silahlar 471 gün sonra sustu.

İsrail ve Hamas​ arasındaki ateşkesin ardından ilk esir takası​ da dün gerçekleşti. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazzeliler, 471 gün sonra ilk kez saldırıların olmadığı bir gece geçirdiler ve artık bombaların yağmadığı bir şehre uyandılar. 

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 1. Resim

Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail saldırısı olmadan geçirdikleri ilk geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yusuf Hamada isimli Gazzeli, sosyal medya hesabında "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 2. Resim

MORGLARIN ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze​'de yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırılarda ölen Filistinliler, hem kayıt altına alınabilmek hem defnedilmek için yakınları veya sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere getiriliyordu.

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 3. Resim

Hayatını kaybeden Filistinliler, defin öncesi hastanelerin morglarına tutuluyordu. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişi bu morglar önünde yakınlarının yasını tutmuştu.

471 GÜN SONRA İLK

Filistinliler, İsrail saldırılarının durmasıyla 7 Ekim'den bu yana bu gece ilk kez yakınlarını kaybetmedi ve hastanelerin morgları önünde beklemek zorunda kalmadı.

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 4. Resim

Gazeteci Ebubekir Abid, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Aksa Hastanesine ait morg önünde kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 5. Resim

Abid, Aksa Hastanesi morgunun kilitli olduğunu dile getirerek "7 Ekim'den bu yana bu hastanenin morgu ilk kez kilitli. Gözyaşları içindeyim. Artık can kaybı yok, sefalet yok, ceset yok ve yere sıçrayan kan yok. Bu korkunç sahneler artık yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 471 gün sonra ilk bombardımansız sabah: Filistinliler silahların sustuğu güne uyandılar - 6. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrailhamasateşkesesir takasıgazze

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...