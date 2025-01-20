Gazze'deki ateşkes umudu Türkiye ile tamamlandı! Hamas'tan teşekkür: Türklerin etkisi çok büyük

20 Ocak 2025 08:55 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:22

İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkesin ardından katliamlar son buldu. İlk esir takasının ardından rehineler, ailelerine ulaştı. Gazze'de sevinçle karşılanan ateşkesin ardından Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazal, anlaşmada Türkiye'nin çok büyük bir etkisi olduğunu, süreci yakından takip ettiğini söyleyerek teşekkürlerini sundu.

İsrail ve Hamas​ arasındaki ateşkes​ anlaşmasının ardından ilk esir takası da gerçekleşti. Gazze​ ve Tel Aviv'de sevinçle karşılanan ateşkese dair Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazal, açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkes umudu için Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini söyleyen Nazal, şunları söyledi:

"Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik."

''ATEŞKESTE TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK''

Ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkati çeken Nazzal, şu ifadeleri kullandı:

"Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu."

''SALDIRILARLA ALAMADIKLARINI MÜZAKEREDE KOPARMAYA ÇALIŞTILAR''

İsrail'in aralıksız süren saldırıları ile ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getiren Nazzal, şunları söyledi:

"Biz siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Hiç şüphesiz bu siyasi mücadelenin en önemli noktasını ise ateşkes müzakereleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldan beri arabulucular Katar, Mısır ve ABD’nin yürütmüş olduğu bu süreç oldukça sert ve mücadele içerisinde geçti. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılar ile alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı.''

''İSRAİL HİÇBİR HEDEFİNE ULAŞAMADI''

İsrail'in savaşın başında hedeflediği hiçbir hedefe ulaşamadığını kaydeden Nazzal, "İsrail daha önce savaşın başında açıkladığı esirlerin kurtarılması, Gazze'de direnişin ve özellikle Hamas'ın bitirilmesi ve Gazze'nin tamamen işgali gibi hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Askeri saldırılar ile esirlerini kurtaramadılar ve müzakere yapmak zorunda kaldılar. Ve şu an geldiğimiz noktada ancak ateşkes anlaşması ile esirlerini kurtarabilecekler." şeklinde konuştu.