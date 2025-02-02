Askeri üsse saldırının ardından büyük endişe: Kötü koku ve dumanlar etrafı sardı, zehirli gaz yayıldı

02 Şubat 2025 10:44 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:03

Suriye'nin batısındaki Tartus Valiliği'nin kırsalındaki Bahramin bölgesinde İsrail'in saldırılarının ardından bir askeri üsten zehirli gaz yayıldı. Askeri kışlanın içinden yükselen duman ve güçlü koku endişeye neden oldu.

İsrail saldırılarına maruz kalan Suriye'nin Bahramin bölgesinden zehirli gaz yayıldı. Sağlık ve çevre açısından tehdit oluşturabilecek zehirli gazların yayılmasının ardından halkı endişe sardı. Sivil Savunma kaynaklarına göre, gaz yoğun turuncu bir renge dönüştü. Bu durumun roket yakıtı veya azotlu bileşikler içeren mühimmatın havaya veya neme maruz kalmasıyla oluşan zehirli bir gaz olan azot dioksit sızıntısına işaret.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR!

Suriye TV'ye konuşan kaynaklar, gazın astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirmenin yanı sıra, mukoza zarlarıyla etkileşimi sonucu solunum yolu tahrişi, öksürük, nefes darlığı, göz ve burun iltihabı gibi sağlık etkilerine neden olabileceğini söyledi.

Gaza uzun süre ya da yüksek konsantrasyonlarda maruz kalınması durumunda ölümcül akciğer rahatsızlığına yol açabileceğini belirten yetkililer, bölgedeki sivillerden askeri üssün içinden kötü bir koku ve alışılmadık dumanlar yükseldiğine dair raporlar aldıklarını açıkladı.

İSRAİL'İN BÖLGEYE SALDIRILARI

Özel kaynaklar, İsrail güçlerinin, köyde hava savunmasının bulunduğu Tartus kırsalındaki Al-Medhahriye köyüne operasyon düzenlediğini, güçlerin bölgeyi terk etmeden önce üssü denetlediğini bildirdi.

İsrail'in, geçtiğimiz ayın ortalarında Suriye'nin batısındaki askeri bölgeleri hedef alan hava saldırıları sonucunda Tartus ve Lazkiye vilayetleri şiddetli patlamalarla sarsıldı.