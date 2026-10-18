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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:35

Askeri üste patlama! Kanada'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü’nde canlı atış askeri eğitim operasyonu sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın neden olduğu yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:35

’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü facia gibi bir olaya sahne oldu. Kanada Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wainwright Askeri Üssü’nde "büyük bir yangına yol açan ciddi bir olayın meydana geldiğini" belirterek, "Alberta eyalet hükümeti ve yerel yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith ile ben, ilgili bakanlarımız ve yetkililerimizle olduğu gibi sıkı temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Askeri üste patlama! Kanada'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi vermeyen McGuinty, "Yakın geçmişte buna benzer bir olay hatırlamıyorum" sözleriyle facianın boyutuna dikkat çekti. McGuinty olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Askeri üste patlama! Kanada'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı var

ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ YAYDI

Wainwright Belediyesi, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının üs sınırlarının ötesine yayılmasına neden olduğunu açıkladı. Farklı bölgelerden acil durum ekiplerinin üs çevresine sevk edildiği belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durma ve acil durum araçları için yolları açık tutma çağrısı yapıldı.

Askeri üste patlama! Kanada'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı var

''ÖNEMLİ VE TRAJİK''

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, yangını "önemli ve trajik" olarak niteleyerek, "Çıkan yangın cesur askerlerimizden birçoğunu etkiliyor" dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney ile iletişimi sürdürdüğünü vurgulayan Smith, "Olaydan etkilenenlere bakım ve destek sağlayan ilk müdahale ekiplerine ve tüm ilgili görevlilere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

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#Kanada
#Mark Carney
#Alberta
#Danielle Smith
#Wainwright Askeri Üssü
#Dünya
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