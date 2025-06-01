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 | Berrak Arıcan

Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti

Namibya'da çöl aslanlarını desteklemek için büyük miktarda para harcayan iş insanı tuvalete gitmek için kamp çadırından çıkınca aslanlardan biri tarafından saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

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Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 11:59

Bernd Kebbel, eşiyle beraber Namibya'nın kuzeyinde bulunan bir kampta yaban hayatı keşfine çıktı. Şimdiye kadar çöl aslanlarını desteklemek için büyük miktarda para harcayan iş insanı sabaha karşı tuvalete gitmek için çadırından çıktığında ise dehşeti yaşadı.

Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti

YARDIMA KOŞSALAR DA GEÇ KALDILAR

59 yaşındaki iş insanı, çatı çadırının merdivenlerinden indi ve aniden bir aslanın saldırısına maruz kaldı. Kebbel'in çığlıklarını duyanlar, karanlıkta yardıma koşsalar da başarılı olamadılar.

Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti

ASLANLAR GECE AVLANMAYA ALIŞTI

The Sun'ın haberine göre, olay yerine gelen Namibya polisi, Kebbel için hiçbir şeyin yapılamayacağını söyledi. Namibya aslan uzmanı ise bölgede 60 kadar çöl aslanı olduğunu, saldırıyı gerçekleştiren aslanın ise halkın 'Charlie' adını verdiği yavruları olan bir dişi aslan olduğunu belirtti. Uzman, ''Aslanlar çölün zorlu ve yakıcı ortamına uyum sağladılar, gündüzleri saklanacak yer olmadığı için gece avcılığında son derece yetenekli bir halde geldiler'' diyerek saldırının sebebini açıkladı.

Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti

ÖLÜMCÜL YARA BOYUNUNDAYDI

Kebbel'in trajik ölümünü Çevre ve Turizm Bakanlığı ile Namibya Polisi doğruladı. Polis, olayın Hoanib İskelet Sahili Kampı yakınlarında gerçekleştiğini söyledi.

Namibya polisi sözcüsü şunları söyledi:

"Hayvanı uzaklaştırmak için diğer kampçılar cesurca çabaladılar ancak boynuna aldığı ölümcül yaralardan onu kurtarmak için çok geçti."

Aslanlar çölde gece avına alışınca iş insanı korkunç saldırıda hayatını kaybetti
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ETİKETLER
#ölüm
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#Namibya
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#Uyarı
#Dünya
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