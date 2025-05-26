Çıngıraklı yılan 1 yaşındaki çocuğu 2 kez ısırdı! 30 şişe panzehirle zor kurtarıldı

Arizona'da anne Jacquelyn Reed, çöp atmak için 1 yaşındaki kızını kısa bir süre yalnız bıraktı. Reed o esnada kızının çığlık çığlığa ağladığını duydu ve hemen yanına koştu. Küçük kız Cara'nın ayağında 4 delik olduğunu fark eden Reed, o esnada propan tankının arkasına saklanmış bir yılan gördüğünü de aktardı.

30 ŞİŞE PANZEHİR

Yara iziyle beraber yılanı bağdaştırmasının çok uzun sürmediğini söyleyen Reed, kızını acil olarak hastaneye götürdü. Reed, yoldayken hastaneyi de arayarak panzehire ihtiyacı olduğunu iletti.

Küçük kız için 30 şişe panzehir kullanıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ, NEFES ALAMADI...

Küçük kız Cara, Phoenix Çocuk Hastanesi'ne hava yoluyla kaldırıldı ve tedaviye başlandı. Reed, News 12'ye yaptığı açıklamada, kızının hayatını kurtaran şeyin hızlı harekete geçmesi olduğunu, Cara'nın kustuğunu, bilincini kaybettiğini, nefes almakta zorlandığını ve ses tellerinin neredeyse tamamen şiştiğini söyledi. Ayağının ise simsiyah olduğunu anlatan Reed, "Onun tüm komplikasyonlarını izlemek gerçekten çok zor" dedi.

New York Post'un haberine göre, Cara birkaç gün sonra iyileşme gösterdi, solunum tüpü çıkarıldı.