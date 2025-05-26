Klozetteki piton! Her 15 dakikada bir yılan ihbarı alınan ülkede şoke eden görüntü

Muson yağmurlarıyla beraber Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yılanlar evlere sızmaya başladı. Tattam Hannarong isimli bir ev sahibi ise klozette kötü bir sürprizle karşılaştı. Banyoya girdiği sırada klozette hareketsiz duran bir yılan olduğunu fark eden Hannarong, kurtarma ekiplerine haber verdi.

Kurtarma ekiplerinin, pitonu klozetten çıkardığı esnada video kayda alan Hannarong, "Gece 3’te evimde bunu buldum. Biraz ürkütücü" notunu düştü.

2,5 METRE UZUNLUĞUNDA 'AĞ DESENLİ PİTON'

Eve gelen kurtarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları yılanın Güneydoğu Asya’ya özgü olan "ağ desenli piton" (Reticulated Python) türü olduğunu ve yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.



Olayın ardından açıklama yapan ev sahibi Hannarong, "Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim, onlar gelmeseydi ne yapardım bilemiyorum. Evimde beslediğim bir köpeğim var ve yılanı onun değil de benim bulmuş olmam büyük şans" dedi.

UZMANLARDAN YILAN UYARISI

Muson sezonunda yılanların evlere girme ihtimali artabilir Uzmanlar, Tayland genelinde muson sezonunda yılanların kanalizasyon sistemleri aracılığıyla evlere girme ihtimalinin arttığı konusunda vatandaşları uyardı.

HER 15 DAKİKADA BİR YILAN İHBARI

Özellikle 12 milyonu aşkın nüfusa sahip başkent Bangkok'ta her 15 dakikada bir yılan ihbarı yapıldığı ve yılda yaklaşık 60 bin yılanın şehirde yakalanıp doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildiriliyor.