Kütük zannetti dev yılan çıktı! Tüm yolu kaplayınca ikna etmek gerekti

Yazar Kat Finnerty, geçtiğimiz günlerde imza töreninden dönerken yolda uzun bir kütük olduğunu düşündü. Hava çok karanlık olduğu için tam olarak yoldaki uzun cisme anlam veremeyen Finnerty, aracıyla yaklaştıkça yolu kapatanın bir kütük değil oldukça uzun bir yılan olduğunu fark etti.

KORKSA DA EZİLMESİNİ İSTEMEDİ

Yahoo News'in haberine göre, çalı pitonu neredeyse yolun tamamını kapatmıştı ve çevresinden dolanıp geçmek mümkün değildi. Aslında yılanlardan çok korksa da saygı duyduğunu söyleyen Finnerty, yardım için bölge hakkında bilgisi olan bir kişiyi aradı ve dev yılanı video kayda almaya başladı.

KUYRUĞUNA DOKUNUNCA YOLDAN UZAKLAŞTI

Yılanın bir araba tarafından ezilmesini istemediğini söyleyen Finnerty, çok büyük olduğu için dokunmaya korktuğunu, fakat yılanın da yoldan çekilmeye pek niyeti olmadığını söyledi. En sonunda korkusunu yenip yılanın kuyruğuna dokunduğunu anlatan Finnerty, amacına ulaştı. Yılan, sessizce ve hızlı bir şekilde ormana doğru gitti.