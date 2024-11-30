Asya’nın en zengin iş adamıydı: 55 milyar doları buhar oldu!

30 Kasım 2024 13:17 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:15

ABD’deki dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları, Hindistan’ın dev holdingi Adani Group’u borsada sarstı. Şirket, 11 bağlı firmasıyla birlikte 55 milyar dolar değer kaybederken, kurucusu Gautam Adani hakkındaki suçlamalar küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Hindistan’ın en büyük holdinglerinden Adani Group, ABD’deki dolandırıcılık​ ve rüşvet​ suçlamalarının ardından borsada rekor seviyede değer kaybı yaşadı. Şirket, 11 bağlı firmasını etkileyen bu çöküşle toplamda 55 milyar dolar kaybetti.

Skandalın Merkezinde: Gautam Adani ve 250 Milyon Dolarlık Rüşvet Ağı

Adani Group’un kurucusu ve yöneticisi Gautam Adani’nin, 250 milyon dolarlık bir rüşvet ağına dahil olduğu iddiaları, uluslararası finans çevrelerinde şok etkisi yaşattı. ABD’li savcıların hazırladığı iddianamede, Adani Group’un uluslararası yatırımcıları bilerek yanılttığı ve mali tablolarında hile yaptığı ileri sürüldü. Adani Group, suçlamaları reddetse de yatırımcıların güven kaybı sonucu borsada sert bir düşüş yaşandı.

55 Milyar Dolarlık Değer Kaybı

Son haftalarda hızlanan değer kaybı, Adani Group’a bağlı 11 şirketi doğrudan etkiledi. Şirketin toplam zararı, yaklaşık 1,9 trilyon TL’ye denk gelen 55 milyar dolar olarak açıklandı. Analistler, bu çöküşün Hindistan​ borsasında uzun vadeli etkiler oluşturabileceğini ifade ediyor.

Adani’nin Portresi: Yükseliş ve Düşüş Hikayesi

Gautam Adani, 1988’de kurduğu Adani Group ile Hindistan’ın en büyük sanayi devlerinden birini yapmayı başardı. Orta sınıf bir aileden gelen Adani, kendi çabasıyla milyarderler listesine girerek dikkat çekmişti. Ancak son yıllarda şirket, çevre kirliliği, işçi hakları ihlalleri ve yolsuzluk gibi suçlamalarla sık sık gündeme geldi.

Adani’nin kişisel hayatında ise ailesine ve işine olan bağlılığı ön planda. İki oğlunun da yönetimde aktif rol alması, şirketin gelecekteki stratejilerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Hindistan Ekonomisini Etkileyecek

Adani Group skandalı, yalnızca Hindistan değil, küresel piyasalarda da dalgalanmalara neden oldu. Özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerine yatırım yapan fonlar, risk değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Ekonomistlere göre, bu olay Hindistan’ın hızlı büyüyen ekonomisine gölge düşürebilir. Ayrıca, uluslararası yatırımcılar için güven kaybının, diğer Hintli şirketlere de yansıması bekleniyor.