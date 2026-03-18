ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ortasında Batılı müttefiklerine kin kustu. Trump NATO dahilinde destek vermeyen ülkelere "aptallar" diyerek, "Unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar' için, İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerin Trump’a destek vermemesinin perde arkası analiz edildi.

Ateş bacayı sardı! İşte Batılı müttefiklerin Trump'a sırt çevirmesinin perde arkası

The New York Times'ın (NYT) analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı başlattığı süreçte beklediği uluslararası desteği bulamadı. Washington yönetimi müttefiklerini bölgeye çağırırken, Avrupa başta olmak üzere birçok ülke çatışmaya dahil olmaktan kaçınıyor.

ABD YALNIZ KALDI

Trump, müttefik ülkelerin "gelip bize yardım edin" çağrısına mesafeli durmasına tepki göstererek, bu ülkelerin özellikle Basra Körfezi petrolüne ABD'den daha fazla bağımlı olduklarını vurguladı. Ancak Avrupa ülkeleri, krizin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor ve askeri angajmandan uzak durmayı tercih ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu bizim savaşımız değil" diyerek diplomatik çözüm çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin "daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğini" açıkladı. Fransa ve Polonya'dan da benzer açıklamalar geldi; Varşova yönetimi askeri katkıyı tamamen devre dışı bıraktığını duyurdu.

TRUMP'IN "ÖFKE SİYASETİ"

NYT analizinde, Trump'ın savaş stratejisinin "öfke" ekseninde şekillendiği vurgulanıyor. Yönetimin operasyonu "Operation Epic Fury" (Destansı Gazap) olarak adlandırması da bu yaklaşımın bir yansıması olarak görülüyor.

Analize göre Trump'ın siyasi kariyerinde dış aktörlerden müttefiklere, iç politikadaki rakiplerinden medyaya kadar geniş bir yelpazeye yönelik öfke belirleyici bir unsur oldu.

KRİTİK SORUN: BELİRSİZ HEDEFLER

Ancak daha kritik sorun, savaşın hedeflerine dair netliğin olmaması. Trump bir yandan "savaşı zaten kazandık" derken, diğer yandan operasyonun tamamlanması gerektiğini söylüyor.

Aynı konuşmalarda hem "kimseye ihtiyacımız yok" ifadesini kullanıyor hem de müttefiklerden destek talep ediyor.Uzmanlara göre bu çelişkili mesajlar, yönetimin savaşın iletişim ve strateji boyutuna yeterince hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Bir tarihçinin değerlendirmesine göre, taleplerin muğlak kalmasının nedeni Washington'ın "zaferin ötesinde net bir hedef tanımlayamaması".

KAMUOYU DESTEĞİ DÜŞÜYOR

ABD içinde de destek zayıflıyor. Anketlere göre Amerikan halkının yarısından azı savaşı destekliyor. Bu oran, 2001'de Afganistan'a müdahale sırasında oluşan yüzde 90'ın üzerindeki desteğin oldukça gerisinde.

Trump'a yakın isimlerden bile eleştiriler yükseliyor. Podcast yayıncısı Joe Rogan, Trump'ın seçim kampanyasında "sonsuz savaşları bitirme" vaadini hatırlatarak, mevcut çatışmanın nedenlerinin bile net şekilde açıklanamadığını söyledi.