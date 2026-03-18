Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Donald Trump yardım etmeyen müttefiklerine öfke kustu: Dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert ifadeler kullanarak Batılı müttefiklerini hedef aldı ve daha agresif adımların ülkeleri harekete geçirebileceğini savundu. Destek vermeyen ülkelere “aptallar” diyen Trump, İran’ı terörün başlıca devlet destekçisi olarak nitelendirdi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:41

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, Batılı müttefiklerine öfke kustu. 'a yönelik "İran terör devletinin kalanını 'tamamen ortadan kaldırsak' ve onu kullanan ülkeleri sözde 'boğazdan' sorumlu tutsak ne olurdu acaba? Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizin' bazılarını çok hızlı bir şekilde harekete geçirirdi" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, başka bir paylaşımında ise destek vermeyen ülkelere "aptallar" diyerek, "Unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak 'aptallar' için, İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyor" sözlerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

