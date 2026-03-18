ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’daki nükleer yakıt stoklarını ele geçirmek veya imha etmek amacıyla geniş kapsamlı bir askeri operasyonu değerlendirdiği öne sürüldü. New York Times gazetesinin haberine göre, uzmanlar, bu askeri operasyonun modern Amerikan tarihinin en riskli askeri görevlerinden biri olabileceğini belirtti.

Dinle Özetle

ABD, tarihinin en riskli operasyonunu değerlendiriyor! Trump, İran konusunda gözünü karartabilir Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 127

HABERİN ÖZETİ ABD, tarihinin en riskli operasyonunu değerlendiriyor! Trump, İran konusunda gözünü karartabilir ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer yakıt stoklarını ele geçirmek veya imha etmek amacıyla geniş kapsamlı bir askeri operasyonu değerlendirdiği öne sürüldü. Masadaki askeri operasyon seçeneğinin hedefi, İran'ın İsfahan kenti yakınlarında dağ altındaki tesislerde saklandığı düşünülen, nükleer bomba seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmek. Yakıtın bulunduğu kapsüllerin zarar görmesi durumunda felaket yaşanabilir, zehirli ve radyoaktif gaz sızıntısı olabilir veya kontrolsüz bir nükleer reaksiyon ihtimali doğabilir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce böyle bir operasyonun özel kuvvetlerin sahaya gönderilmesiyle olabileceğini söylemişti. Uzmanlara göre, ABD ve İsrail’in bombardımanının ardından İran’ın konvansiyonel füze kapasitesinin zayıflamasıyla İran yönetimi nükleer yakıt stoklarını stratejik bir caydırıcı unsur olarak görmeye başlamış olabilir. İran, gerçek nükleer yakıt kapsüllerini gizlemek için çok sayıda sahte konteyner yerleştirmiş olabilir, bu da operasyonu karmaşık hale getirebilir. Savaş sona ererse, İran'daki nükleer materyalin akıbeti olası ateşkes müzakerelerinin en kritik başlıklarından biri olabilir.

DAĞ ALTINDAKİ TESİSLERDEKİ URANYUM STOKLARI

Masadaki askeri operasyon seçeneğinin hedefi, İran'ın İsfahan kenti yakınlarında dağ altındaki tesislerde saklandığı düşünülen, nükleer bomba seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmek. Fakat nükleer stokların nerede olduğunu tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden yakıtın bulunduğu kapsüllerin zarar görmesi durumunda felaket yaşanabilir. Zehirli ve radyoaktif gaz sızıntısı yaşanabilir. Kapsüller birbirine çok yaklaşırsa ise kontrolsüz bir nükleer reaksiyon ihtimali de doğabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı bir açıklamada, böyle bir operasyonun özel kuvvetlerin sahaya gönderilmesiyle olabileceğini söyledi. Trump ise kara operasyonu ihtimalinden endişe duymadığını ifade etti. Trump ,''Bundan korkmuyorum. Aslında hiçbir şeyden korkmuyorum'' dedi.

İRAN'IN CAYDIRICI UNSURU

Öte yandan ABD ve İsrail’in yaklaşık üç haftadır süren bombardımanının ardından İran’ın konvansiyonel füze kapasitesinin büyük ölçüde zayıfladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu nedenle İran yönetimi nükleer yakıt stoklarını stratejik bir caydırıcı unsur olarak görmeye başlamış olabilir.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan nükleer uzman George Perkovich, İran’ın bu tesisleri korumak için kapsamlı önlemler almış olabileceğini söyledi.

Perkovich’e göre İran, gerçek nükleer yakıt kapsüllerini gizlemek için çok sayıda sahte konteyner yerleştirmiş olabilir. Bu durum, tesislere girecek özel kuvvetler için operasyonu son derece karmaşık hale getirebilir.

Uzmanlara göre savaşın bir noktada sona ermesi durumunda, İran’daki nükleer materyalin akıbeti olası ateşkes müzakerelerinin en kritik başlıklarından biri olabilir.