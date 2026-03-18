ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 19. günde de devam ederken Tahran hakkındaki çarpıcı iddialar ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmadan çıktı. Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi.

HABERİN ÖZETİ ABD ve İsrail'in planları tutmadı! Diplomatik yazışmalar ortaya çıkardı: İran sonuna kadar savaşacak Washington Post'un ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen diplomatik yazışmadan elde ettiği bilgilere göre, İran ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen 'sonuna kadar savaşmaya hazır' durumda ve Devrim Muhafızları ordusu ülkedeki üstünlüğü elinde tutuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 19. gününde devam ederken, diplomatik yazışmalar Tahran'ın durumuna dair çarpıcı iddialar ortaya koyuyor. Yazışmada, İsrail değerlendirmelerine göre İran yönetiminin saldırılara rağmen 'kırılmadığı' ve 'sonuna kadar savaşmaya hazır' olduğu belirtiliyor. İsrailli yetkililerin, İran'da ayaklanma çıkması durumunda ABD'nin protestoculara destek vermesi gerektiğini ifade ettikleri kaydediliyor. Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'üstünlüğü elinde bulundurması' nedeniyle 'katledileceği' iddia ediliyor. Diplomatik yazışma, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasındaki görüşmeleri özetliyor. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü ve toplam ölü sayısının 1348'i aştığı belirtiliyor.

''İRAN SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIR''

Buna göre diplomatik yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR

Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.

Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.

DİPLOMATİK YAZIŞMALARA YANSIDI

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.