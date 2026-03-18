SON DAKİKA!
Ali Laricani'nin ölümü, Hamaney'in ölümünden daha yıkıcı! İran'da ABD ve İsrail suikastları

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın önemli isimlerinden Ali Laricani'nin ölümünün, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den daha yıkıcı olduğu öne sürüldü.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 14:37
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 14:40

, ve saldırılarında, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakalanmasına yardım edeceklere ödül vereceği isimlerden biri olan Laricani'nin ölümü, İran'a kez daha intikam bayrağını astırdı. Uzmanlar ise İran için Laricani'nin ölümünün, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden daha yıkıcı olduğunu söylediler.

HABERİN ÖZETİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü doğrulandı.
Laricani'nin ölümü, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden daha yıkıcı olarak nitelendirildi.
Yetkililer ve kaynaklar, Laricani'nin İran, Çin ve Rusya'da büyük nüfuz sahibi olduğunu belirtti.
Bu kayıp, 2020'de Kasım Süleymani'nin ölümünden beri İran'ın yaşadığı en büyük üst düzey kayıp olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, Laricani'nin İsrail ve ABD tarafından müzakere yolunu tıkamak için bir engel olarak görüldüğünü öne sürdü.
İran, Laricani'nin oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat ve birkaç korumasıyla birlikte öldüğünü açıkladı.
The Guardian'da yer alan habere göre, yetkililer ve kaynaklar, Laricani'nin öldürülmesinin, Hamaney'in ölümünden daha büyük bir etkisi olduğunu ifade ettiler. Laricani'nin birçok kademeden bağlantısı olduğunu belirten kaynaklar, sadece İran için değil Çin ve Rusya'da da büyük bir nüfuzu olduğunu belirttiler.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNDEN BERİ EN BÜYÜK ÜST DÜZEY KAYIP

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, 2020 yılında ABD'nin Bağdat'da İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani'nin ölümünden beri en büyük üst düzey kayıp olduğu da öne sürüldü.

MÜZAKERE YOLUNU TIKAMAK İSTEDİLER

Laricani'nin ölümünün ne ABD ne de İsrail'in Laricani'yi alternatif bir lider olarak görmediğini gösterdiğini söyleyen uzmanlar, "Netanyahu, Trump'ın ateşkes ve İran'la müzakere yolunu tıkamak istedi. Laricani bu görevi üstlenecek bir isimdi" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yerine getirilen Delcy Rodriguez gibi bir isim aradığını belirten uzmanlar ABD'nin, İran'ın başına getirmek için kimi seçeceğinin henüz bilinmediği ve olası adayların da azaldığını aktardı.

ALİ LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti. Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını duyurdu.

LARİCANİ'NİN OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in bu iddialarının ardından İran, Laricani'nin el yazısıyla yazılmış bir notu paylaştı. Fakat gece saatlerinde İran, Laricani'nin ölümünü doğruladı. İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

