ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları, Tahran'ın ise misillemeleri sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, İran'la istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini genişlettiğini öne sürdü. Buna göre Rusya, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor.

HABERİN ÖZETİ ABD ve İsrail'e karşı İran'dan Rus taktiği ve yardımı: Rusya yerini bildiriyor Tahran vuruyor! Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri, İHA teknolojisi ve saha tecrübesi sağlayarak askeri işbirliğini genişlettiği iddia ediliyor. Rusya'nın, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağladığı öne sürülüyor. Rusya'nın, 'Shahed' türü İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığı ve böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Rusya'nın, Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ve operasyonlarda İHA kullanımı konusunda taktiksel bilgi sağladığı iddia ediliyor. Rusya'nın, Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ve bunun İran'ın ABD radar sistemlerine yönelik saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor. İran'ın, radar sistemlerini devre dışı bırakmak için İHA'ları kullanma stratejisinin, Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

İHA'LARIN KRİTİK PARÇALARI RUSYA'DAN

Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığını ifade etti. Böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ifade edildi. Üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın operasyonlarda kaç adet insansız hava aracının kullanılması ve bunların hangi irtifadan vuruş yapılacağı konusunda İran'a taktiksel bilgi sağlandığını iddia etti.

ABD GÜÇLERİNİN YERİNİ DE RUSYA BİLDİRİYOR

Ayrıca, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ileri sürüldü. İki ülke arasındaki işbirliğinin son dönemde daha da derinleştiği, Rusya'nın İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağladığı savunuldu. Rusya'nın sağladığı bu istihbarat akışının İran'ın bölgedeki ABD radar sistemlerine yönelik son saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor.

İRAN, RUSYA'NIN TAKTİĞİNİ KULLANIYOR

İran'ın füze saldırıları öncesinde İHA'ları kullanarak radar sistemlerini devre dışı bırakmaya dayalı stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.

Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.

Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.