Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İsrail'e karşı İran'dan Rus taktiği ve yardımı: Rusya yerini bildiriyor Tahran vuruyor!

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddia edildi. ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), İran'ın, ABD güçlerini hedef alması amacıyla İran yönetimine uydu görüntüleri ve gelişmiş insansız hava aracı (İHA) teknolojisi sağladığı öne sürüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:43

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları, Tahran'ın ise misillemeleri sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, İran'la istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini genişlettiğini öne sürdü. Buna göre Rusya, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri, İHA teknolojisi ve saha tecrübesi sağlayarak askeri işbirliğini genişlettiği iddia ediliyor.
İHA'LARIN KRİTİK PARÇALARI RUSYA'DAN

Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığını ifade etti. Böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ifade edildi. Üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın operasyonlarda kaç adet insansız hava aracının kullanılması ve bunların hangi irtifadan vuruş yapılacağı konusunda İran'a taktiksel bilgi sağlandığını iddia etti.

ABD GÜÇLERİNİN YERİNİ DE RUSYA BİLDİRİYOR

Ayrıca, Rusya'nın İran'a 'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ileri sürüldü. İki ülke arasındaki işbirliğinin son dönemde daha da derinleştiği, Rusya'nın İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağladığı savunuldu. Rusya'nın sağladığı bu istihbarat akışının İran'ın bölgedeki ABD radar sistemlerine yönelik son saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor.

İRAN, RUSYA'NIN TAKTİĞİNİ KULLANIYOR

İran'ın füze saldırıları öncesinde İHA'ları kullanarak radar sistemlerini devre dışı bırakmaya dayalı stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.

Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.

Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, 2 tonluk sığınak delici bombalarla İran'ın füze üslerini vurdu
ABD ve İsrail'in planları tutmadı! Diplomatik yazışmalar ortaya çıkardı: İran sonuna kadar savaşacak
