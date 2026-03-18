ABD, 2 tonluk sığınak delici bombalarla İran'ın füze üslerini vurdu

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 19. günde de devam ederken ABD'li yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın yer altı füze üslerine yaklaşık 2274 kilogram ağırlığındaki sığınak delici bombalar atıldığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı tarafından duyurulan bu büyük saldırı, İran ile savaşın hayati önem taşıyan Basra Körfezi su yolundan geçen gemi trafiğini durdurduğu bir dönemde gerçekleşti.
Bölgesel komutanlık, ABD saatiyle akşam 7 civarında yaptığı açıklamada, "Saatler önce, ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridi boyunca güçlendirilmiş İran füze üslerine birden fazla 2274 kilogram ağırlığındaki derin delici mühimmatı başarıyla kullandı" dedi.
CENTCOM, "Bu üslerdeki İran gemisavar seyir füzeleri, boğazdaki uluslararası gemi trafiği için risk oluşturuyordu" diye ekledi.
https://x.com/CENTCOM/status/2034040698954031326
CNN International'a açıklama yapan bir ABD'li yetkili, ilk olarak 2021 yılında ABD uçakları tarafından kullanılan GBU-72 Gelişmiş 5K Delici (GBU-72 Advanced 5K Penetrator) patlayıcısı olduğunu söyledi.
CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, pazartesi günü yaptığı video açıklamasında, ABD'nin "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğini hızla azaltmaya devam edeceğini" söylemişti. Cooper, "İlerlememiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve düşmana karşı tetikteyiz" diye de eklemişti.