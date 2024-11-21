Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:08

Ateş ve Buz Ülkesi olarak adlandırılan İzlanda'nın Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Grindavik yakınlarında yoğun sarsıntılar hissedildi. Son 3 yılda 10. kez gerçekleşen patlamaların sıklığı endişelere neden oluyor. 

İzlanda'nın güneybatı bölgesinde bulunan Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama​ meydana geldi. Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı son 3 yılda 10. kez patladı. Patlama nedeniyle bölgede yoğun sarsıntılar hissedildi. 

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 1. Resim

İZLANDA VOLKANİK AÇIDAN EN AKTİF BÖLGELERDEN

İzlanda, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik levhaları arasındaki sınır olan Orta Atlantik Sırtı'nın üzerinde yer alıyor. Bu levhalar yılda yaklaşık 2,5 cm hızla birbirinden uzaklaşarak magmanın yükselerek boşluğu doldurduğu bir çatlak oluşturuyor. Bu çatlak, İzlanda'yı Dünya'nın volkanik açıdan en aktif bölgelerinden biri yapan şeyin bir parçasıdır.

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 2. Resim

Son patlamalar, kabuğun esneyip inceldiği ve mantodan gelen magmanın yükselmesine izin verdiği riftleşme olarak bilinen bir süreçle bağlantılıdır.

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 3. Resim

Yaklaşık 800 yıl hareketsiz kaldıktan sonra Reykjanes Yarımadası, 2019'un sonlarından bu yana magma birikimi belirtileri gösterdi.

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 4. Resim

Bu, yoğun sismik aktiviteden önce gerçekleşti ve bu da kabuğun magmanın yüzeye doğru itmesiyle kırıldığını gösteriyordu.

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 5. Resim

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 6. Resim

Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi - 7. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
volkanik patlamaİzlanda

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...