Ateş ve Buz Ülkesi'nde volkanik patlama! Yoğun sarsıntılar hissedildi

21 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:08

Ateş ve Buz Ülkesi olarak adlandırılan İzlanda'nın Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Grindavik yakınlarında yoğun sarsıntılar hissedildi. Son 3 yılda 10. kez gerçekleşen patlamaların sıklığı endişelere neden oluyor.

Yok oluş felaketinin eşiğindeyiz: Her sene yüz binlerce kişi ölebilir!

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İzlanda'nın güneybatı bölgesinde bulunan Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama​ meydana geldi. Grindavik kasabasının dışındaki Sundhnukur Yanardağı son 3 yılda 10. kez patladı. Patlama nedeniyle bölgede yoğun sarsıntılar hissedildi.

İZLANDA VOLKANİK AÇIDAN EN AKTİF BÖLGELERDEN

İzlanda, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik levhaları arasındaki sınır olan Orta Atlantik Sırtı'nın üzerinde yer alıyor. Bu levhalar yılda yaklaşık 2,5 cm hızla birbirinden uzaklaşarak magmanın yükselerek boşluğu doldurduğu bir çatlak oluşturuyor. Bu çatlak, İzlanda'yı Dünya'nın volkanik açıdan en aktif bölgelerinden biri yapan şeyin bir parçasıdır.

Son patlamalar, kabuğun esneyip inceldiği ve mantodan gelen magmanın yükselmesine izin verdiği riftleşme olarak bilinen bir süreçle bağlantılıdır.

Yaklaşık 800 yıl hareketsiz kaldıktan sonra Reykjanes Yarımadası, 2019'un sonlarından bu yana magma birikimi belirtileri gösterdi.

Bu, yoğun sismik aktiviteden önce gerçekleşti ve bu da kabuğun magmanın yüzeye doğru itmesiyle kırıldığını gösteriyordu.