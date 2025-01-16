Ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamları durmadı! Filistinliler hem korkuyu hem sevinci bir arada yaşıyor

16 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:54

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından Gazzeliler birçok duyguyu bir arada yaşıyor. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşmasına kadar, son anda sevdiklerini kaybetme korkusu yaşayan Filistinliler, bu kadar acının ardından ateşkesin geldiğine inanamadıklarını söylediler. İsrail ise ateşkes duyurusunun ardından katliamlarına devam etti. İsrail'in Refah'a saldırılarında en az 71 kişi hayatını kaybetti. İşte Gazze'de ateşkesin ardından son durum...

İsrail ve Hamas​ arasında 7 Ekim 2023'te başlayan savaşta, Katar'ın başkenti Doha​'daki müzakere süreçlerinden olumlu cevapların alınmasıyla 'bitme umudu' doğdu. İsrail ve Hamas katliamların son bulması için ilk adımı attı. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek olan ateşkes​ anlaşmasının ardından Gazzeliler, gözleri yaşlı yüreklerindeki buruk sevinçle beraber sokağa döküldü. Filistinliler, sokaklarda ateşkesi ve katliamın son bulmasını kutlarken içlerinde hala korku olduğunu da dile getirdi.

BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VAR

15 ay boyunca sevdiklerini kaybeden Gazzeliler, ateşkesin yürürlüğe gireceği pazar gününe kadar İsrail'in saldırılarının durmamasından, sevdiklerini son anlarda kaybetmekten korktuklarını söylediler. Ateşkes şartlarının açıklanmasına rağmen nasıl uygulanacağına dair büyük bir belirsizlik olduğunu belirten Filistinliler, İngiliz medyasından The Guardian'a yaptıkları açıklamalarla içlerindeki umudu, heyecanı, korkuyu ve sevinci anlattı.

''GAZZE HALKININ HAYATINDAKİ EN GÜZEL GÜNÜ''

3 çocuk babası Abed Radwan, ateşkesi, ''Benim ve Gazze halkının hayatındaki en güzel gün'' diyerek tanımlarken ''Şükürler olsun... İnsanlar burada ağlıyor, bunun gerçek olduğuna inanmıyorlar'' diyerek yeniden umutlanan Gazzelileri anlattı. Beyt Lahiya'dan, Gazze Şeridi'ne göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Radwan, ateşkesle beraber memleketine dönmeye çalışacaklarını ve yeniden inşa için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

''TÜM SEVİNÇ DUYGUMU KAYBETTİM YİNE DE MUTLUYUM!''

33 yaşındaki Fulla Masri, birçok duyguyu bir arada yaşadığını hem üzüntülü hem de sevinçli olduğunu söyledi:

''Üzgünüm çünkü sahip olduğum en değerli insanı, kocamı kaybettim... Onu Kasım 2023'te kaybettim ve onunla birlikte tüm sevinç duygularımı da kaybettim. Çünkü bu kanlı savaş​ sona erdi, üç çocuğum ve ben hala hayattayız ve kuzeye dönüp akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve kocamın ailesiyle yeniden bir araya gelebileceğiz. Onları savaşın başından beri görmedik ve bu savaştan sağ salim kurtulup onlarla buluştuğumuz için çok mutluyum.''

''KORKUYORUM...''

Ateşkes duyurusunun ardından günün erken saatlerinde korkunun yüksek olduğu Gazze'de binlerce kişi, son anda sevdiklerini kaybetmekten korkuyor. İsrail'in saldırıları ise henüz son bulmuş değil. Bu durumu 24 yaşındaki Reham Yasser al-Najjar, şu sözlerle ifade etti:

''Korkuyorum. Son anlarda bir yakınımı kaybetmekten korkuyorum; zaten pek çok yakınımı kaybettim.''

''ÇOK ENDİŞELİYİZ''

Gazze'nin kuzeyinden dijital pazarlama danışmanı 35 yaşındaki Muhammed Ebu Kmail, “Bu anlaşmanın reddedileceği ve savaşın devam edeceği, acılarımızın da bununla birlikte süreceği konusunda çok endişeliyiz” diye konuştu.

ATEŞKES DUYURUSUNUN ARDINDAN EN AZ 38 ÖLÜ

Öte yandan ateşkes duyurusunun ardından İsrail'in katliamlarına devam etmesi, Gazzelilerin korkularını ve endişelerini daha anlaşılır hale getirdi. İsrail, ateşkes duyurusunun ardından Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedef aldı ve saldırıda en az 71 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in ateşkesin duyurulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'u çocuk, 24'ü kadın olmak üzere 71'e yükseldiğini duyurdu.