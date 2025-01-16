Gazze Ateşkes Anlaşması'nı dış basın böyle duyurdu! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi

16 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:56

İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. 15 ayın ardından katliamları durduracak Gazze Ateşkes Anlaşması'nı dünya basını 'son dakika' olarak servis etti. Yıkıcı savaşın kalıcı olması dilenirken ateşkesin 'kırılgan' olabileceği belirtildi. Gazetelerde ateşkesin zamanlamasına dikkat çekilirken dünyanın dört bir yanından da açıklamalar geldi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes şartları belli oldu! Gazzeliler sokaklarda gözleri yaşlı kutladılar

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes şartları belli oldu! Gazzeliler sokaklarda gözleri yaşlı kutladılar

Katar'daki ateşkes​ görüşmeleri uzun bir sürenin ardından sonuç verdi. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sağlandı. 15 aydır devam eden İsrail katliamlarının son bulması beklenirken dünya basını ateşkes haberini 'son dakika' olarak servis etti. Ateşkes şartlarını İngiliz haber ajansı Reuters dünyaya duyururken birçok medya kuruluşu Gazze'deki gözyaşlı sevinci manşetlerine taşıdı.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINA SAYILI GÜNLER KALA ATEŞKES

İngiliz medyasından Telegraph gazetesi, ateşkesin hemen ardından hem Gazze hem de Tel Aviv sokaklarında kutlamaların yapıldığını aktardı. Gazete, ateşkesin zamanlamasına dikkat çekerek, Trump'ın göreve başlamasına sadece günler kaldığının altını çizdi.

The Guardian haberinde, "Gazze Şehri'nin harap olmuş yıkıntılarında, çadır kamplarında ve Refah sokaklarında, öğleden sonraki umutlar dün İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının kabul edildiği haberinin yayılmasıyla gece yarısı kutlamalarını dönüştü" ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki sevinç ise şu sözlerle aktarıldı:

"Son dakika sorunları ve diğer birçok şey hakkındaki belirsizlik korkusuna rağmen, kalabalıklar geçici barınaklarından ve hasarlı evlerinden çıkıp tezahürat yapmak, bağırmak ve havaya kutlama amaçlı yaylım ateşi açmak için bölge genelinde toplandılar. Birçoğu Filistin bayrakları salladı."

BBC Uluslararası Editörü Jeremy Bowen ise konuya ilişkin analizinde "İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden çatışma ise hiç olmadığı kadar sert. Ateşkes ölümleri durdurabilir, İsrailli rehineleri ve Filistinli tutuklu ve mahkumları ailelerine kavuşturabilir. Ancak bir asırdan daha uzun süren bir çatışmayı sona erdirmez." ifadelerini kullandı.

''BİR ASIRDAN DAHA UZUN SÜREN ÇATIŞMA''

ABD medyasından New York Times gazetesi, müzakerelerin zorlu geçtiğini, ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devretmesine sayılı günler kala gerçekleştiğini ve ikilinin ortak çalışması sayesinde ateşkesin sağlandığını belirtti.

Washington Post gazetesi anlaşmanın insani açıdan büyük kayıplara yol açan çatışmada büyük bir umut​ ışığı olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar anlaşma kapsamında serbest bırakılacak isimler arasında Amerikalı Keith Siegel ve Sagui Dekel-Chen'in de bulunduğunu söyledi.

Wall Street Journal ateşkesi duyurduğu haberinde "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmayla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar durdurulacak ve bölgeyi harap eden 15 aylık savaşa son verilecek." ifadelerine yer verdi.

WSJ'ye göre Gazze'deki ateşkes oldukça kırılgan. Gazeteye lonuşan uzmanlara göre İsrail başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesinde ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı etkili oldu. Uzmanalar ayrıca Netanyahu'nun rehineleri geri aldığı için bir nebze olsun itibar kazanabileceği ve iktidarda kalabileceğini düşündüğünü iddia ediyor.

''YIKICI SAVAŞIN KALICI SONA ERME UMUDU''

Alman Bild gazetesi, yıkıcı savaşın kalıcı olarak sona ermesini umudunun doğduğunu, Gazze ve Tel Aviv sokaklarında sevinç kutlamaları yapıldığını yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi de ateşkesi 'kırılgan' olarak tanımladı. France 24 ise Trump'ın İsrail'e uyguladığı baskının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek anlaşmanın zamanlamasına dikkat çekti.

''46 BİNDEN FAZLA ÖLÜMDEN SONRA GELEN ATEŞKES''

İspanya'nın El Pais gazetesi, "Gazze'de Ateşkes Anlaşması" başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, "İsrail ve Hamas, 15 ay ve 46.000'den fazla ölümden sonra savaşı durdurdu" dedi.

El Pais, "Düşmanlığın bitişi pazar günü başlayacak. 33 rehine serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini geri çekecek ve 1.000 Filistinliyi cezaevinden çıkaracak" şeklinde dünyaya servis etti.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Serra, ateşkes haberini "Hamas-İsrail: Ateşkes" başlığıyla manşetinden duyurdu. "Anlaşma kabul edildi. Trump ilk duyuruyu yaptı: Bu benim başarım. Netanyahu'nun hesapları" ifadesini kullanan Corriere della Serra, "467 gün sonra, Pazar günü için ateşkes ilan edildi. Gazze’de kutlamalar yapıldı. Biden 'kariyerimin en zorlu müzakerelerinden biri' dedi" dedi.

İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİNE DÜNYADAN TEPKİLER

Ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerin ateşkesle sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.''

''İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.''

''İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Hamas lideri Hayye, "Gazze'de filistin halklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KATAR: KALICI ATEŞKES PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü başlayacağını ifade etti.

ABD: ASLINDA ATEŞKES UZUN ZAMAN ÖNCE GEREKİYORDU

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Biden, bu planın çerçevesini Mayıs ayında çizdiğini oluşturduğunu belirtti. İlk serbest kalacak rehineler arasında Amerikalıların da olduğunu söyleyen Biden, "İsrail, ateşkesin sonraki aşamasını önümüzdeki 6 hafta müzakere edecek." dedi.

Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

BM: ATEŞKES MEMNUNİYET VERİCİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Ateşkes anlaşması memnuniyet verici, şimdi savaşın yaralarının sarılmasına odaklanılmalı." dedi.

AB: ATEŞKES EKSİKSİZ UYGULANMALI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas'ın ateşkese varmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sayede esirlerin ailelerine, insani yardımların ise Gazze'deki sivillere ulaşabileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Bu, insanların çok uzun süredir büyük acılar çektiği tüm bir bölgeye umut getiriyor. Her iki taraf da bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ve çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulmasına yönelik bir adım olarak bu anlaşmayı eksiksiz şekilde uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

LÜBNAN: KANLI SAYFA KAPANIYOR

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Bu duyuru, İsrail saldırıları sonucunda büyük acılar çeken Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor." ifadesini kullandı.

Mikati, ateşkesin sürdürülebilir olması ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymasının önemine dikkati çekerek, Filistin meselesinin bu şekilde kalıcı çözüme kavuşabileceğini ve Filistin halkının meşru haklarını elde edebileceğini aktardı.

BELÇİKA: KALICI BARIŞ UMUYORUZ

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Aylarca süren çatışmaların ardından esirler, aileleri ve Gazze halkı için muazzam bir rahatlama hissediyoruz. Bu ateşkesin çatışmalara son vereceğini ve kalıcı bir barışın başlangıcı olacağını umalım." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA: ANLAŞMA TUTARLI UYGULANMALI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve aralarında Almanların da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmasının iyi olduğunu belirterek, “Bu anlaşma şimdi tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm rehineler serbest bırakılmalıdır.” İfadesini kullandı.

Cenazelerin de onurlu bir veda için ailelere verilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Bu ateşkes savaşın kalıcı olarak son bulması ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani durumun iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor. Bunun için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE: GAZZE'DEKİ ACI SONA ERMELİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, "Evleri bir gecede savaş alanına dönen masum Filistinliler ve hayatlarını kaybeden çok sayıda kişi için bu ateşkes, Gazze'deki acıyı sona erdirmek için acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların büyük ölçüde artmasına olanak tanımalı." değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA: UZUN MÜZAKERENİN ARDINDAN BAŞARI

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Gazze'de ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasını büyük memnuniyetle karşılamakta ve uzun bir müzakere süreci sonucunda elde edilen bu başarıdan dolayı Mısır, Katar ve ABD'yi tebrik etmektedir." ifadesi yer aldı.

HOLLANDA: BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma sağlanmasını büyük memnuniyetle karşıladığını ve önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Schoof, sosyal medya hesabından, “Artık her iki tarafın da anlaşmalara uyması önemli, böylece çok daha hayati önem taşıyan insani yardımlar Gazze'deki acı çeken halka ulaştırılabilir ve rehineler nihayet sevdiklerine kavuşabilir.” paylaşımında bulundu.

İSPANYA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VAZGEÇİLMEZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun iki devletli çözüm yolunda vazgeçilmez adım olduğunu vurguladı.

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını umutla karşıladığını ifade ederek, bunun çatışmayı sona erdirmesi, Gazze'deki korkunç insani durumun düzeltilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Arabulucular Katar, Mısır ve ABD'ye teşekkür eden Sanchez, "Bu anlaşma bölgesel istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Bu, iki devletli çözüme ve uluslararası hukuka saygılı adil barışa giden yolda vazgeçilmez adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.