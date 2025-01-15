Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesaj! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

15 Ocak 2025 23:18 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:19

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında bir yılı aşkındır süren savaşın sonunda ateşkes kararı çıkması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Son dakika haberine göre, ABD​'nin seçilmiş başkanı Trump​, İsrail ve Hamas​ arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Biden'ın da açıklama yapmasının ardından ateşkesin 19 Ocak tarihinde başlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes kararı sonrası ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." dedi. Haberin ayrıntıları geliyor...