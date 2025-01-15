Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye heyetini kabul etti! Şeybani Külliye'de

15 Ocak 2025 17:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:34

Son dakika haberi: Türkiye, Suriye’de barış ve refah için yeni Suriye yönetimiyle işbirliğini sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika haberine göre Türkiye​, Türkiye, Suriye​'nin refah​ ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor. "Bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'ya geldi.

ERDOĞAN ŞEYBANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İLK RESMİ ZİYARET HAZIRLIĞI

Suriye Dışişleri Bakanı Şibani sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KONUDA MÜZAKERE YAPILACAK

Suriye'ye komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan'ın bir araya gelerek, terörle mücadele, Suriye'nin kalkınması, insani yardımlar gibi Suriye'nin temel problemlerine nasıl çözüm getirileceğinin müzakere edileceği bir format üzerinde çalışıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI GÖMMELİ"

Türkiye, bölgesinde terör varlığına karşı hem sahada hem masada mücadele ederken Suriye'de PKK/YPG'nin mevcut durumdan istifade etmemesi ve silah bırakarak yeni yönetime ivedi şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyor. Ankara, "ya silahlarını gömerler ya da silahlarıyla gömülürler" diyerek terör örgütünün Suriye'deki varlığına müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Teröristlerin bölgeden çıkmasının yanı sıra ulaştırma, enerji, tarım, gıda güvenliği gibi konuların da görüşmelerde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.