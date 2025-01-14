Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Şeybani Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

14 Ocak 2025 20:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 20:21

Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, üst düzey bir heyetle Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Suriye heyetleri arasında önemli görüşmeler yapılması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı​, Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani’nin 15 Ocak Çarşamba günü üst düzey bir heyetle Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani’nin ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı yapmasının planlandığı belirtildi. Suriye​ Devlet Ajansı’na konuşan Şeybani, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye​ Cumhuriyeti’ne, yeni Suriye’nin temsilcileri olarak ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.