Fransa neden Suriye’den çıkmak istemiyor? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

13 Ocak 2025 13:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:07

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte yeni bir sürece girildi ve tüm gelişmeler Türkiye'nin kontrolü altında ilerliyor. Suriye'de çeşitli terör örgütlerini besleyen ve destek çıkan Fransa için son uyarı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Uzun yıllardır Orta Doğu'da bulunan Fransa ve besledikleri terör örgütleri, bölgeden bertaraf edilecek. Fransa-Türkiye hattında yaşanan gerilimi Tgrthaber.com'a değerlendiren Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; 'Fransa her ne kadar sömürge ve manda yönetimini devam ettirmek istese de sahadaki gerçekler çok başka' diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte, bölgede de yeni bir sürece giriliyor. Türkiye ve Suriye​'nin yeni hükümeti, terörsüz bir yapılanma ile toprak bütünlüğünü sağlama çabasında. Bu hedef doğrultusunda atılan adımların en başında ise bölgede bulunan PKK​, YPG​, SDG, DEAŞ gibi çeşitli terör gruplarını bertaraf etmek olacak. Özellikle bu terör gruplarını destekleyen ülkeler ile görüşülüp verdikleri desteği kesmeleri istenecek. Terör örgütlerine verilen destekler kesilmediği takdirde ise askeri operasyonlar başlayacak.

FİDAN NET BİR ŞEKİLDE UYARDI!

Suriye'de ve diğer çeşitli ülkelerde enerji, petrol ve silah ticareti yapan Fransa, bu ticaretlerini terör örgütleri üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Fransa'nın terör örgütlerine verdiği desteği kesmelerini net bir şekilde ifade ederek; "Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim.

Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil." dedi.

Fransa-Türkiye hattında yaşanan gerilimi, Fransa'nın bölgedeki konumunu ve ilerleyen günlerde nasıl bir sürece girileceği yönünde Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak çarpıcı mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

FRANSA SÖMÜRGE VE MANDAYA ALIŞTI!

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Lübnan'da olsun Fransa'da olsun devrilen her rejimin altından mutlaka Fransa çıkmıştır. Akdeniz'de bulunan enerji ve petrol şirketlerinin birçoğu da Fransızdır. Akdeniz'de deniz yetki alanları gündem olduğunda da Fransa'nın bir şekilde konuya müdahil olduğunu görürüz. Bölgede bulunan ticari ve yer altı kaynaklarını da kullanmak istemesinden kaynaklanıyor bu durum.

Fransa hiçbir zaman Orta Doğu'dan çıkmak istemedi, Afrika'dan da çıkmak istemedi. Yıllarca bu sömürge düzenini ve manda yönetimini devam ettirmek istedi. Günümüze baktığımızda da Suriye'de her taşın altından Fransa çıkıyor. Burada tünellerin yapımında bile Fransız şirketlerin aktif rol oynadığını görüyoruz. Birçok Arap ülkesinin petrol ve doğalgaz hatlarında, silah ticaret noktalarında hep Fransa var.

Bu sebepten dolayı bölgeyi terk etmek istemiyorlar.

FRANSA YENİ SURİYE DÜZENİ İSTEMİYOR!

Fransa'nın şu anda terör örgütlerini desteklemesinin sebebi; Oturmuş bir düzen istememeleri, bölünmüş ve parçalı bir Suriye yapısında daha rahat ticaret yapabilmeleridir. Sayın Hakan Fidan'ın ifadeleri de bize başka bir gerçeği gösteriyor. Zira Fransa, dünya savaşlarında olduğu gibi güçlü değil artık. ABD olmadan bölgede tutunmaları çok zor.

Fransa ve ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle çıkarları uymadığı için PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerini doğrudan desteklemesi ve DEAŞ terör örgütünü bitirmek için Suriye hükümetinden ayrı bir yapıyla hareket etmesi, ülkenin üniter bir devlet olmasının önünde büyük bir engel. Suriye yeni hükümeti ise; Biz PKK ile de DEAŞ ile de diğer tüm terör örgütleriyle de mücadele edebilirim' diyor. Fakat Fransa her zaman olduğu gibi bölgedeki karmaşayı körüklemek ve çıkarlarının arkasında durmak için terör örgütlerine destek olacaklarını ifade etmeye devam ediyor.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR OPERASYONA HAZIRLANIYOR!

Yeni kurulacak Suriye hükümeti, Türkiye ile birlikte tüm terör örgütleriyle mücadele edecek. Fransa, ABD desteği olmadan terör örgütlerine vermiş olduğu desteği sürdüremez. Türkiye'nin öncülüğünde silah bırakma çağrıları yapılmaya devam edilecek.

Eğer silah bırakmalar başlamazsa, Türkiye bölgede büyük bir operasyona başlayacak ve bölge terörden arındırılacak. Böyle bir manzarada Fransa'nın kimi destekleyip kimi desteklemediği kısmı da bizi çok ilgilendirmiyor.

Türkiye'nin kendisine göre bir takvimi var ve çalışmalarını da diğer devletlere göre değil sahanın gerçekliğine göre düzenliyor. Bölgede hiçbir tehdit unsuru kalmayana kadar mücadele devam edecek.