Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor

11 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:16

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi ve 53 yıllık Esad rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasıyla birlikte, Muhammed Eş Şara geçici hükümetin başına geçti. Yeni hükümetin ilk ziyaretçisi ise Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Şam'a giderek Muhammed Eş Şara ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed Eş Şara ne zaman görüşecek? sorusu da en merak edilen konuların başında geliyor. İran medyasında yer alan haberlere göre; Görüşme Suriye'de değil Ankara'da olacak. İşte detaylar...