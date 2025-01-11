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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara&#039;ya geliyor

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi ve 53 yıllık Esad rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasıyla birlikte, Muhammed Eş Şara geçici hükümetin başına geçti. Yeni hükümetin ilk ziyaretçisi ise Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Şam'a giderek Muhammed Eş Şara ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed Eş Şara ne zaman görüşecek? sorusu da en merak edilen konuların başında geliyor. İran medyasında yer alan haberlere göre; Görüşme Suriye'de değil Ankara'da olacak. İşte detaylar...

Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla beraber, kalkınma anlamında yapılacak projeler de görüşülmeye başlandı. Geçici hükümetin başına geçen Muhammed Eş Şara'yı ilk ziyaret eden isimse MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu. Emevi camiinde namaz kılan Kalın, daha sonra da Şam​'da çeşitli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor - 1. Resim

MİT Başkanından sonra ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a giderek Muhammed Eş Şara ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki isim beraber Kasiyun Dağına çıkarak çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor - 2. Resim

"MUHAMMED EŞ ŞARA ANKARA'YA GELİYOR"

Suriye'yi yeniden kalkındırmak ve eski günlerine geri döndürmek için çalışan Şara ve ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor - 3. Resim

İran medyasında çıkan haberlere göre; Muhammed Eş Şara Suriye'nin geleceğini konuşmak için çeşitli liderlerle görüşecek.

Liderler görüşmesinin ilkini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile yapacak. İran'da çıkan haberlere göre; Muhammed Eş Şara ve kurmayları Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor - 4. Resim

Önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelmek için hazırlık yapan Şara'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan​'a, Suriye'nin özgürleşmesi için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür edeceği de çıkan haberlerde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eş Şara ile bir araya gelecek! Suriye yeni yönetimi Ankara'ya geliyor - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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