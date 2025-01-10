Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'de yeni dönemle ilgili net mesaj! 'Hikayemiz yeni başlıyor'

10 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:08

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'de tarihin doğru noktasında durduk, adaleti savunduk." dedi. Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025'in temel faaliyeti olacağına işaret eden Fidan, "Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmakta. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu." ifadelerini kullandı.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türkiye'de yerleşik yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugünm tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahçup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen barış ve iş birliğidir. Komşularımızdan ve bölge ülkelerden de beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki döneminde temennimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün geçiş sürecinde tamamlanmasıdır.

Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Irak'ın güvenlik ve istikrarını da kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Irak ile ahdi zeminimizi güçlendirdik. İkili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık.

'TERÖRİSTLER İÇİN YOLUN SONU'

Bakan Fidan, "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan terör örgütü PKK/YPG ile mücadele hakkında, "Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir" dedi. Fidan, "Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşında her zaman yangını dindirmenin ve acıları dindirmenin gayreti içerisinde olduk. Arabulucuk konusunda yaptığımız çalışmalar çerçevesinde geniş bir coğrafyada devam ediyor.

Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirmekteyiz. Afrikalı kardeşlerimizle muhabbetimiz sadece söylemde değil.

"TRUMP'IN SÖZLERİNİ NOT ALDIK"

Türkiye ve ABD birbirine stratejik anlamda birbirine ihtiyaç duyan iki ülke. Ülkeler arasındaki stratejik iş birliği bu dönemde oldukça önemli. Yeni Amerikan yönetimi ile bu çerçevede yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz. Sayın Trump'ın ülkemizin bölgedeki ve küresel düzlemdeki etkilerine yönelik sözlerini not ettik.





AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER: VİZE KOLAYLIĞI, GÜMRÜK...





Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor. AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politkada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte. AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil.

Fidan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ABD'nin YPG tutumu konusundaki ne düşünüyorsunuz sorusuna Fidan şu şekilde yanıt verdi:

Bir örgütü hapiste tutmak için bir diğer örgütü kullanma projesinin yanlış olduğunu söyledik. Kendileri de biliyor. Ama kendilerinden önce başlatılmış bir süreç. Müttefiklik ruhunu öldüren bir süreç. Bu konuda milli çıkarlarımızı önceleyici adımlar atmaktan geri durmayacağımızı biliyorlar. Açıkçası askeri operasyon düzenlediğimizde bir problem olmadı. Bunlar yeni yönetimin konusu.

Bir gazetecinin Gazze'deki katliama ilişkin sorusuna ise Bakan Fidan şu şekilde yanıt verdi:

Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı. Ateşkesin sağlanmama nedeni bir takım ülkelerin İsrail için zaman kazanma isteğinden kaynaklanıyor.

'BÖYLE BİR TEHDİTLE YAŞAMA ŞANSIMIZ YOK'

Yeni Suriye yönetiminin ABD’ye rağmen YPG’ye operasyon yapıp yapamayacağı sorusuna cevap veren Bakan Fidan “Bunu defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Ya başkası açacak ya biz açacağız.” dedi.

Ayrıntılar geliyor...