İşte ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı! Bakan Yerlikaya son verileri paylaştı

09 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönenen Suriyelilere ilişkin verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 1 ayda 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya​, 8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptığını söyledi.

Bakan Yerlikaya​'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı 52 bin 622'dir. 2017'den bu yana 792 bin 625 kişi ülkesine döndü. 10 günlük süre içinde bin 766 göçmen Suriye​'ye gitti.

2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı. Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen.

Öncü göçmen adı altında bize müracat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

"HİÇBİR ZAMAN KAPIMIZI KAPATMADIK"

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır. 13 yıl boyunca bizim sınırımıza gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık.