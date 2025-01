İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin bilançosunu açıkladı!

05 Ocak 2025 17:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde bin 425 teröristi etkisiz hale getirdiklerini 830 organize suç örgütünü çökerttiklerini ve 54 binden fazla zehir tacirini tutukladıklarını bildirdi. Bakan Yerlikaya, “Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz” dedi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ AK Parti​ Kırklareli​ İl Başkanlığı Kongresine katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen kongrede konuşan Yerlikaya, AK Parti'nin her kongreden güçlenerek çıktığını ifade etti. Dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attıklarını söyleyen Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle biz, '14 Ağustos 2001'de, o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya, hep birlikte imza attık. Neydi o başarı? Kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız. Halkımızın teveccühü hamd olsun her daim 'Recep Tayyip Erdoğan​' dedi, 'AK Parti' dedi. Çünkü AK Parti'miz maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye'nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir. Umudun adıdır AK Parti, icraatın adıdır, geleceğin adıdır. Ve sevgili kardeşlerim işte bu kutlu dava, sizlerin omuzlarında yükselmiştir, sizlerin omuzlarında yükselmeye de devam edecektir” diye konuştu.

“AK PARTİ, DEMOKRASİ DEMEKTİR”

AK Parti’nin başarılılarına değinen bakan Yerlikaya, “Milletimizin bağrından doğan, bu büyük davanın neferleri olarak, ilk günkü inançla, ilk günkü azimle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize, milletimizle birlikte, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz, sadece sandıklarda kazanan değil, gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin, bitmek bilmeyen sevdanın adıdır. AK Parti, istikrar demektir. AK Parti, huzur demektir. AK Parti, güven demektir. AK Parti, demokrasi demektir” ifadelerini kullandı.

“KİMSE BU BİRLİĞİ, BU DİRLİĞİ BOZMAYA CESARET EDEMEZ”

Türkiye'nin Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Şöyle bir hatırlayalım, milletçe ne badireler atlattık. Ne darbeler, ne muhtıralarla karşılaştık. 28 Şubat'ta temiz duygularla inancını yaşayan vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskı altına almaya çalıştılar. İşte tam o günlerde Türkiye'nin karanlık günlerine son verecek bir lider çıktı. Kimdi o? Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, milletin umudu oldu, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş oldu, her adımda halkıyla birlikte yürüdü. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, haksızlıklar karşısında dimdik durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mazlumların yanında zalimlerin karşısında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Buna Gazze şahittir, buna Şam, Halep, Hama şahittir, buna Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca işkencelere maruz kalan kardeşlerimiz şahittir. Bizim için sınırlar hiçbir zaman etrafı çitlerle çevrili, duvarlarla örülü, salt fiziki bir coğrafyadan ibaret olmadı. Yüreğimizin sınırları, fiziksel sınırları hep aştı. Bizim sınırlarımız insanlığın ortak paydasında, vicdanlarda şekillendi. Merhametle, adaletle, hoşgörüyle yol aldık. Nerede bir mazlum, nerede bir yardım eli bekleyen varsa orada hep Türkiye vardı” diye konuştu.

“KAPILARIMIZI VE GÖNÜLLERİMİZİ AÇTIK”

Irkçılık ve ayrımcılık yapanlardan olmadıklarını anlatan Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimiz devrik Esed'in zulmünden kaçarken, kapılarımızı ve gönüllerimizi açtık. Bizi eleştirenler oldu. Ayrımcılık yapanlar, ırkçılık yapanlar oldu. Yabancı düşmanlığı yapanlar, ötekileştirenler oldu. Oy devşirmek için küçük hesaplar peşinde koştular. Sandılar ki milletimizin binlerce yıllık değerlerini, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yok edebilecekler. Sandılar ki tarihi, dini ve kültürel bağlarımızı kolayca silip atabilecekler ama yanıldılar. Peki biz ne yaptık medeniyet değerlimizden asla taviz vermedik, köklü medeniyetimizin mirasına sahip çıktık. Suriye'de yaşanan insanlık dramında, karşı karşıya kaldığımız insanlık sınavını hamd olsun başarıyla geçtik. Bugün Suriye'de rejim çöktü, Esed kaçtı. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu.” şeklinde konuştu.

“DÜNYA PAZARINDA LİDER KONUMA YÜKSELDİK”

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri yolunda gücüne güç kattıklarını belirten Yerlikaya, "Milli imkânlarla geliştirdiğimiz İHA'larımızla, SİHA'larımızla, HÜRKUŞ'umuzla dünya pazarında lider konuma yükseldik. Artık kendi geleceğimizi kendimiz şekillendiriyor, hiç kimsenin ülkemizin yönünü, rotasını belirlemesine müsaade etmiyoruz. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlar ve uyguladığımız politikalarda bizden öncekiler gibi, 'Tek dişi kalmış canavarlar' ne der diye bakmadık. Her zaman 'milletimiz ne der' dedik, milletimize 'nasıl hesap veririz' dedik. Milletimizin onurunu, vakarını birinci önceliğimiz yaptık. Milletimizin çıkarlarını, haklarını politikalarımızın merkezine koyduk" dedi.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yerlikaya'ya hediyeler sunuldu.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı.