İller Bankası arsa satıyor! 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedel

İller Bankası mülkiyetindeki 12 ilde yer alan 111 muhtelif arsa, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa çıkıyor. Satışın en dikkat çeken parçası ise Ankara Çankaya Lodumu’nda bulunan ve 1 milyar 959 milyon 955 bin TL muhammen bedelle satışa sunulan dev arsa oldu.

İller Bankası mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazlar Emlak Müzayede tarafından satışa çıkıyor. 12 ilde 111 muhtelif arsa satışa konu edilecek. En çok dikkat çeken ise 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedelli Ankara'da yer alan 25 katlı imara açık olan arsa oldu. Çankaya Lodumu'nda bulunan arsa 40 bin 960 metrekare alana sahip durumda. Emsali 2 olan arsada en çok 25 katlı inşaat yapılabilecek.

ÖDEME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Ödemelerin yüzde 35'i peşin kalanı 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek.

TEMİNATLAR DA BELİRLENDİ

Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL, 100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL, 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL, 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL, 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL, 100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL, 900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL teminat yatırılacak.

SATIŞA ÇIKAN ARSALAR